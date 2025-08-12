El BNG demanda la mejora de aceras en varias calles de Lalín

Los nacionalistas lalinenses denuncian lo que consideran el «grave deterioro» que padecen aceras en distintas zona del municipio. Así, el BNG cita, entre otras, las rúas Ponte, Pintor Laxeiro o Alcalde Ferreiro como ejemplos de lo que representa la desatención hacia estos espacios públicos por parte del grupo de gobierno. Su responsable local, Mari Fernández, plantea al ayuntamiento el desarrollo de un plan integral de arreglos de aceras en el casco urbano y también en las parroquias «dado su preocupante estado de abandono y deterioro», afirma.

Esta demanda, explica, surge de las quejas de quejas de numerosos vecinos que alertan sobre losetas sueltas, baches y desniveles peligrosos que llevan tiempo sin ser reparados por el ayuntamiento. «No se trata de un hecho puntual, sino de una situación prolongada en el tiempo que supone un riesgo real para la ciudadanía, especialmente para las personas más vulnerables: mayores, crianzas, personas con diversidad funcional o con movilidad reducida, lo que evidencia el abandono en el mantenimiento del espacio público por parte del gobierno local», añade Fernández.

Desde el BNG se hace hincapié en que estas deficiencias ya provocaron caídas y lesiones a varias personas, algunas de las cuales llegaron mismo a presentar denuncias formales contra la administración municipal después de haberle provocado lesiones y tener que ser atendidos en el Centro Integral de Saúde (CIS) o incluso en el Hospital Clínico de Santiago. «Es inaceptable que en pleno 2025 los vecinos tengan que caminar con miedo por aceras en tan mal estado, el gobierno municipal no puede seguir mirando para otro lado», manifiesta. La formación nacionalista insiste en que el estado de estas calles vulnera los derechos de accesibilidad de muchas personas, especialmente mayores o con movilidad reducida, y urge al ayuntamiento a que acometa de inmediato las reparaciones necesarias. Además, anuncia que llevará este asunto al próximo pleno municipal y presentará una iniciativa instando al gobierno local a actuar con urgencia. «Estamos ante una cuestión importante para garantizar la seguridad vial y la movilidad de las personas que no admite más demora», concluye Mari Fernández.