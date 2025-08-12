El BNG critica a Louzao por no tener listas las brigadas antiincendios

En plena ola de incendios en nuestro Concello, con fuegos en la zona de Santo André de Souto, más concretamente en Montillón, y también en Requián-Frades, y superado ya el ecuador del verano, con temperaturas extremas, el BNG de A Estrada se queja de que «el gobierno municipal va tarde en la constitución de las brigadas antiincendios de nuestro ayuntamiento».

Los nacionalistas informan que el 29 de julio terminaron las pruebas de selección, quedando convocadas para el pasado lunes 4 de agosto, las personas elegidas para los distintos puestos de la brigada para hacer la prueba de esfuerzo. Por tanto, «cabría pensar que a estas alturas la brigada antiincendios de nuestro Concello todavía no está constituida. Aunque es evidente que las 12 personas de la brigada no evitarían los incendios de este fin de semana, sí serían un refuerzo para los efectivos de otras administraciones», declararon desde el partido.

Desde el BNG resaltan también que «la duración del contrato de esta brigada será de 3 meses, por lo que estas 12 personas estarán trabajando hasta el mes de noviembre, una fecha en la que el riesgo de incendio desciende notablemente, quedando, por la lentitud del gobierno del PP, descubierto nuestro ayuntamiento la mayor parte del verano o de la temporada de mayor calor y riesgo de incendios», concluyen.

Por último, el BNG propone al PP que el próximo año actúe con mayor diligencia iniciando las pruebas y la selección de las brigadas en primavera.