Ayudas en Cruces para labores agroganaderas

El Concello de Vila de Cruces aprueba tres ayudas para la realización de trabajos agrícolas, por un importe global de 5.220 euros. Tanto Xordedo SC como Ganadería Manteiga percibirán 1.800 euros cada una, al contar con un aporte económico para 30 jornadas. Por su parte, Miguel Pol López recibe 1.620, por 27 días de trabajo.