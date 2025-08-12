90 estradenses de visita en Portugal

Hasta 90 socios, miembros y familiares del Centro Sociocomunitario y la Residencia da Terceira Idade disfrutaron esta pasada fin de semana de un exitoso y multitudinario viaje a Vila Nova de Cerveira, en Portugal. Este estuvo coordinado por el Espacio Social A Estrada, que dirige Merchi Rivas, una de las organizadoras de la excursión, quien aseguró que la salida a tierras lusas fue un éxito.

«Fuimos noventa personas, pasamos mucho calor y había muchísima gente, pero el ambiente fue espectacular», cuenta Rivas, destacando que el grupo, compuesto por socios del Centro Sociocomunitario y la Residencia da Terceira Idade A Estrada, disfrutaron de la popular feria de la localidad portuguesa y de la original exposición «Crochet sai a rúa», con decenas de figuras de crochet de considerable tamaño situadas por todo el pueblo, en una muestra gigante que llenó de arte y color la villa portuguesa. «La verdad es que fue muy bonito, todo a tamaño real», señala, haciendo hincapié en el impresionante trabajo artesanal que adornaba las calles de Vila Nova de Cerveira, donde se fotografiaron con numerosas figuras.

La excursión incluyó la comida tradicional por la zona y, por la tarde, una visita obligada a la Fortaleza, donde se pudieron refrescar a la sombra de los muros de piedra. A pesar de lo numeroso del grupo, esta reconoce que los participantes «se portaron muy bien».

Visita de 90 personas de Espacio Social A Estrada a Vila Nova de Cerveira en Portugal. / Cedida

El éxito de la excursión a Portugal confirma el buen momento de la asociación, que mantiene una agenda repleta de actividades para sus socios. Algunos de los próximos eventos que ya están en marcha son la visita de la Tuna de Veteranos de Santiago, que pasará mañana por el Centro Social para amenizar la celebración del cumpleaños de cinco residentes que cumplieron años entre junio y julio. Más adelante, el sábado 30 de agosto, el grupo viajará a la popular Romería de la Lanzada; el lunes 8 de septiembre, los participantes tendrán como destino la Romería da Franqueira, una popular fiesta en A Cañiza, y por último, a mediados del próximo mes, se irán a Asturias 2 días.