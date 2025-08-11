El precio de una finca agraria: el metro cuesta 13 euros menos en Deza que en Vigo

Es una comarca con una intensa actividad agroganadera y que en los últimos años enfoca de forma progresiva su producción al régimen extensivo, para aprovechar pastos, y a un incremento de cultivos como el girasol o la soja, con los que reducir insumos. Pero Deza también acusa desde hace décadas el recorte de población frente a las comarcas costeras, y por eso no puede evitar que el precio de la superficie agraria útil (SAU), aunque exista demanda de este tipo de tierras, esté muy por debajo de otras zonas.

La Consellería do Medio Rural difundió días atrás su Informe anual sobre prezos e mobilidade da terra rústica en Galicia 2024. El documento recoge, por comarcas, el precio por metro cuadrado tanto de fincas de cultivo como de parcelas de monte. En los seis concellos dezanos, ese valor es de 1,44 euros por metro cuadrado, lo que muestra una caída frente a los 1,74 del año 2022. Aún así, está muy cerca de la media gallega, de 1,45 euros. El informe de la Xunta indica que, a nivel de la comunidad gallega, la superficie agraria útil «tiene un comportamiento errático, con precios más variables, tanto al alza como a la baja». Por eso en Deza en un año el precio de las fincas de labranza cae en 30 céntimos por metro cuadrado. Si tenemos en cuenta que la superficie media de las parcelas es de 3.000 metros cuadrados, al pagar cada metro a 1,44 euros, el comprador tendría que abonar 4.320 euros, frente a los 5.220 de 2022, ahorrándose así 900 euros.

El ahorro es bastante más notable en comparación con la comarca de Vigo, donde se registra el precio más alto de SAU, 14,94 euros por metro cuadrado, es decir 13 veces más cara que en los municipios dezanos o, lo que es lo mismo, 40.500 euros más caro para una finca también de 3.000 metros cuadrados. También resulta bastante más elevada la cotización de tierras de cultivo en las comarcas de O Morrazo (12,12 euros/m2) o de Muros (5,90).

El precio de la superficie agraria útil en Deza es inferior también al de Tabeirós-Terra de Montes, con una media de 2,10 euros por metro cuadrado, frente a los 2,20 del año precedente. Ocurre algo similar en el precio de las fincas destinadas a uso forestal: en los seis municipios dezanos sube de forma muy leve, al pasar de los 0,63 a los 0,64 euros por metro cuadrado, mientras que en A Estrada y Forcarei la media es superior tanto en 2022, con una tasación de 0,97 euros, como en 2023, a 0,92. La media gallega es de 0,88, y en este caso ya no figuran precios tan desorbitados como en fincas de labranza, pero por poco: el más alto está en O Morrazo, a 12,56 euros el metro cuadrado.

Árboles en una finca colindante a una vivienda en Arnois. / Cedida

Un vecino de Arnois alerta del peligro de árboles cercanos

Un vecino de A Granxa, en la parroquia estradense de Arnois, lleva cuatro años reclamando al Concello de A Estrada la limpieza de una franja de pinos, eucaliptos y algún roble plantados junto a su finca. Denuncia que la vegetación está «prácticamente dentro de casa» y que supone un riesgo tanto por la altura de los árboles como por su inflamabilidad en esta época estival. «Tengo los árboles a pocos metros del cierre. Miden cerca de unos 20 metros de alto, y si cae uno, me destroza la casa, en la que vivimos tres personas», explica. Uno de los árboles ya cayó sobre la alambrada de su finca, sin dañar a vivienda, pero tuvo que cortarlo.