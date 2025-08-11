Pescado fresco por 1,1 millones para los 4 hospitales de Santiago hasta 2027

Si una dieta variada y equilibrada está considerada como uno de los pilares básicos de la salud en el ser humano, cuanto más si la misma va destinada a alimentar a pacientes hospitalizados que han visto mermada esa salud por diferentes circunstancias.

Desde los fogones del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago el equipo de cocina diseña cada día más de un millar de menús, que posteriormente son distribuidos entre los cuatro hospitales con sede en la capital gallega: Psiquiátrico, Gil Casares, Provincial y Clínico, puesto que el del Barbanza va aparte. Un equipo al frente del que se encuentra desde hace casi cuatro décadas Javier Vidal, y que a la hora de diseñar esos menús ha de tener en cuenta infinidad de variantes como las intolerancias y alergias alimentarias, y en el que el pescado fresco, especialmente en una comunidad como la gallega, adquiere un protagonismo especial, tanto por la cercanía y calidad de la materia prima, como por las bondades del producto.

Precisamente, y según consta en la web de Contratos Públicos de Galicia, el CHUS tiene garantizado por los dos próximos años, a contar desde este pasado 1 de agosto, su suministro por parte de Pescados Loureda, S.L., firma que ya era la encargada de proporcionarlo antes de resolverse el procedimiento actual.

En esta ocasión, se establece que la empresa con sede en A Coruña deberá suministrar de pescado fresco a los hospitales de Santiago al menos tres veces por semana durante un período de dos ejercicios, prorrogables hasta un máximo de otros dos.

Los plazos de entrega habituales se harán previo pedido desde las cocinas, suministrando el material en el horario y periodicidad que se le indique para cada producto. En el caso de pedidos urgentes, el plazo máximo será de ocho horas.

Con un presupuesto de 1.087.600 euros sin IVA, 1.196.360 con IVA para los dos años del contrato formalizado con fecha de 6 de agosto, se estima que la cantidad anual consumida en los centros hospitalarios de la capital gallega supera los 73.500 kilogramos al año de pescados como merluza, dorada, lubina, chicharro, rapante o calamar, entre otros muchos.

Su coste, de 598.180 euros con IVA por cada ejercicio

En concreto, y según se recoge en el procedimiento, se cuantifican dentro de la categoría I de pescado fresco un total de 5.000 kilogramos por año, con un coste de 35.200 euros con IVA, a razón de 7,04 euros por cada kilo de este producto, dentro del que se incluyen especies de tamaño ración para recetas tradicionales al horno o fritas como jurel, caballa, sargo, carioca, platija, rapante, lenguadina o similares. En caso de no haber, podrían ser sustituidos por dorada, lubina o trucha de ración procedente de piscifactoría.

En la denominada categoría II se contemplan pescados blancos de gran tamaño, en torno a unos dos kilos de peso, para cortar en rodajas o filetear. Entre ellos, maruca, bertorella, abadejo, bonito o albaroca, entre otros. El suministro está fijado en 25.000 kilos por año, a 7,59 euros el kilo, con un importe total de 189.750 euros por ejercicio.

De merluza fresca se estipulan 40.000 kilos anuales, con un precio establecido en 312.000 euros, a 8,58 euros el kilo.

A todo ello se suman 3.500 kilos por ejercicio de pota, lura o chopa, también a 8,58 y con un precio anual de 30.030 euros.

Respecto a la forma de proporcionar los diferentes tipos de pescado a las cocinas del CHUS, se especifica que deberá hacerse «con o sin cabeza, eviscerado, limpio y libre de escamas, piel, según petición». Igualmente, se detalla que deberá servirse «entero, cortado o fileteado, según especies y petición» por parte de los responsables del complejo hospitalario.

En cuanto a la forma de presentación del pescado fresco, deberá ir cubierto de hielo en «envases reutilizables de polietileno normalizados de calidad alimentaria y con posibilidad de escurrido según normativa actual».

Además, las cajas llevarán tapado todo el producto con film alimentario.

Los pagos a la empresa se efectuarán mediante entregas parciales en base al producto suministrado, debidamente recepcionado y facturado. Pescados Loureda, S.L. deberá emitir una factura mensual por las entregas realizadas durante dicho período dentro de los cinco primeros días siguientes al mes de facturación, debiendo recibir estas la conformidad por parte de la jefa de Servicio de Hostelería del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza antes de materializarse dicho pago.

Cocinas en las que, cada vez más, se tienen muy en cuenta las intolerancias y alergias que pueden presentar los pacientes hospitalizados. Para ello, en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago se cuenta con una línea de emplatado, de control y vigilancia de alérgenos propia, con tres niveles. De ella se encargan no solo cocineros y ayudantes, sino también técnicos superiores en dietética y nutrición. Todos ellos tienen que dar el visto bueno a cada uno de los platos antes de poder subirlos a planta y, además, cuentan con un programa informático que detecta y elimina de forma inmediata el plato si observa algún tipo de intolerancia.

Y es que la cocina central del Clínico de Santiago tiene un elevado nivel de tecnificación, con infinidad de aparatos tecnológicos que contribuyen a garantizar el control en todas y cada una de las partes del proceso para asegurar en todo momento la seguridad alimentaria.

Objetivo, cubrir en el área sanitaria las necesidades de alimentación de este producto

El objetivo del procedimiento abierto para cubrir el suministro de pescado fresco en los cuatro hospitales de Santiago que acaba de resolverse es garantizar las «necesidades de alimentación de pescados frescos destinados a cubrir las características y los requerimientos establecidos en el protocolo de dietas existentes en el área sanitaria, garantizando además un suministro permanente en sus cocinas», indicaba la Xunta al hacer pública su licitación en abril.