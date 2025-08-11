Mano a mano entre bandas en el Festival «Marcos Areán»

La Praza do Concello de Agolada acogió ayer un exitoso mano a mano musical entre la Banda de Música de Agolada dirigida por su titular, Adrián Pazos, y la Banda de Música Municipal de Caldas de Reis bajo la batuta de Javier Penido. El certamen musical estuvo incluido en la XXVIII Mostra de Artesanía junto a las actuaciones de Bico da Balouta, María do Ceo, A Banda da Balbina y un pasacalles a cargo de la Banda de Agolada a partir de las 18.00 horas.