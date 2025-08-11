Un incendio arrasa en el monte de Souto más de 20 hectáreas

Un incendio en la parroquia de Santo André de Souto, en A Estrada, comenzó ayer a las 12.37 horas, llegando a afectar a más de 20 hectáreas. El fuego se propagó rápidamente, y los medios solicitados en un primer momento, tuvieron que pedir refuerzos para controlar las llamas, precisando finalmente cinco agentes, doce brigadas, 11 motobombas, 3 palas, dos unidades técnicas de apoyo, 4 helicópteros y 3 aviones. Debido al alcance, del fuego, Emerxencias también colaboró. Otro incendio apareció más tarde, en Requián, en la parroquia estradense de Frades , a las 18.07 horas, movilizando también 3 agentes, 7 brigadas, 3 motobombas, una pala, 2 unidades técnicas de apoyo, 2 helicópteros y 4 aviones. Todos los medios seguían trabajando para extinguir estos incendios en A Estrada, pero al cierre de esta edición, ambos seguían activos.