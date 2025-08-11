Un incendio arrasa en el monte de Souto más de 20 hectáreas
Otro fuego se originó también por la tarde en Requián, en la parroquia estradense de Frades
REDACCIÓN
Un incendio en la parroquia de Santo André de Souto, en A Estrada, comenzó ayer a las 12.37 horas, llegando a afectar a más de 20 hectáreas. El fuego se propagó rápidamente, y los medios solicitados en un primer momento, tuvieron que pedir refuerzos para controlar las llamas, precisando finalmente cinco agentes, doce brigadas, 11 motobombas, 3 palas, dos unidades técnicas de apoyo, 4 helicópteros y 3 aviones. Debido al alcance, del fuego, Emerxencias también colaboró. Otro incendio apareció más tarde, en Requián, en la parroquia estradense de Frades , a las 18.07 horas, movilizando también 3 agentes, 7 brigadas, 3 motobombas, una pala, 2 unidades técnicas de apoyo, 2 helicópteros y 4 aviones. Todos los medios seguían trabajando para extinguir estos incendios en A Estrada, pero al cierre de esta edición, ambos seguían activos.
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente con tres coches implicados en Cangas
- Accidente con sabor a lúpulo en el centro de Vigo
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Pacientes ya graban las consultas con sus médicos en centros de salud de Vigo