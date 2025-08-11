Fiesta y bodas de oro intramuros en Carboeiro

Ni la ola de calor pudo ayer con las ganas de fiesta en el entorno del cenobio de Carboeiro. Y no era para menos. Este hermoso enclave del municipio de Silleda estuvo de fiesta por partida doble. Primero, por la celebración del día grande de San Lorenzo y, segundo, porque intramuros del convento una pareja ratificaba su amor festejaba sus bodas de oro como matrimonio. Mientras dentro del recinto eclesiástico se celebraba una misa solemne y entrañable, fuera la música de gaita vaticinaba un día para conmemorar en Carboeiro.

Luis Quinteiro Fiuza bendice el cuadro del matrimonio regalado por la Coral de O Corpiño. / Bernabé

Ramón Boo Montero y Teresa Arias Fernández, matrimonio de Fontao, cumplieron con la tradición de celebrar sus bodas de oro de casados junto al resto de familiares, amigos y autoridades religiosas y municipales. El evento tuvo un broche de oro muy especial al término de la misa solemne que fue oficiada por el obispo emérito de Tui-Vigo, el también cruceño Luis Quinteiro Fiuza, al que acompañó entre otros el rector del Santuario de la Virgen de O Corpiño, José Criado. Entre los representantes municipales destacó la presencia de Paula Fernández Pena, alcaldesa de Silleda.

El longevo matrimonio de Fontao tienen un hijo y una hija, José Ramón y Susana, y un nieto de cada uno de ellos, Fernando y Helena, que ejercieron ayer de padrinos de sus abuelos. Tanto Ramón como Teresa cantan en la Coral de O Corpiño. Precisamente, esta emblemática formación vocal del santuario mariano, fue la encargada de cantar durante la eucaristía y tener un bonito detalle con la pareja que nunca olvidarán: un retrato de ambos junto a la Virgen de O Corpiño. El cuadro cuidadosamente enmarcado fue bendecido por el propio Quinteiro Fiuza, que se mostró sorprendido por la calidad de la pintura.

En total, medio centenar de personas de todas las edades ocuparon las sillas puestas para la ocasión y no perder detalle de una ceremonia de bodas de oro que tuvo su altar mayor en el crucero del monasterio trasdezano. Ramón y Teresa celebraron sus 50 años de casados en Carboeiro después de haberse desposado hace ahora medio siglo en Santiago de Compostela. Unos y otros compartieron, después, el ágape en el propio entorno del cenobio donde se celebró la fiesta en honor a San Lorenzo con una importante presencia de pulpeiros. El matrimonio de Fontao escenificó un hito importante que simboliza la durabilidad y solidez de una unión que ha resistido la prueba del tiempo.