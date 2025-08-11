La «chave» vuelve a girar en Soutelo de Montes

La Carballeira de Soutelo de Montes vivió este sábado una jornada marcada por el calor, la tradición y el buen ambiente con la celebración de su I Torneo Internacional de Chave, organizado por la Asociación Sociocultural O Can de San Roque en colaboración con el Concello de Forcarei. La competición arrancó a las 19.30 horas, media hora más tarde de lo previsto debido a las altas temperaturas, y reunió a 17 parejas en una única categoría mixta, con participantes que fueron desde los 16 hasta los 75 años, destacando la gran participación de numerosos jóvenes, que desconocían esta disciplina.

«La verdad es que fue una jornada muy divertida, con una grandísima acogida y mucha participación de gente joven, que nos ha pedido que repitamos la actividad, cosa que organizaremos en el futuro», valoró la organización, entusiasmada con el éxito de la propuesta de este juego tradicional.

El primer premio fue para la pareja formada por Miguel Viéitez y Daniel Bouzas, mientras que el segundo puesto se lo llevaron Francisco García y Iulian Cretu. Aunque la mayoría de los jugadores eran de la zona de Forcarei, la jornada superó las expectativas al atraer a participantes de fuera de la comarca. «Había gente de Presqueiras, de Aciveiro, de Vilariño… Pero también participaron veraneantes procedentes de Cataluña, Madrid y otras comunidades. En verano nos visita gente incluso de Suiza o México, y quisimos que el torneo fuera también un guiño a ellos, por eso lo de Internacional en el cartel», explicaron entre risas los organizadores.

La competición se prolongó hasta más tarde de las 22.00 horas, con una eliminatoria final entre los cuatro equipos que alcanzaron los 50 puntos. El ambiente continuó más allá del torneo, donde muchos de los asistentes aprovecharon para cenar en el parque o en locales de hostelería cercanos. «Aunque acabó la competición, la gente no se fue para casa. El parque siguió lleno hasta pasada la medianoche», señalaron desde la asociación satisfechos.

La chave fue un juego muy popular en Soutelo de Montes en los años 80, especialmente entre generaciones que hoy ya son veteranas. El torneo fue posible gracias a la cesión del material por parte de Constantino Viéitez, de 80 años, que «lo entregó con orgullo de ver cómo se recupera una tradición que en su juventud se practicaba muchísimo».

Para la organización, el objetivo se cumplió con creces: «Queríamos implicar a personas de todas las generaciones en un juego tradicional y muy arraigado en la comarca, y lo conseguimos. Además, se valoró muchísimo el ambiente y la convivencia que se creó, fue un acierto la idea».

El éxito de esta primera edición anima a la asociación a barajar nuevas fechas para otro tipo de torneos y a recuperar otros juegos tradicionales, como la petanca, antes de que acabe el verano.

La actividad, además, tuvo un fin solidario: «Sirve también para financiar otras propuestas que hacemos durante el año, como actividades de música, teatro o la Festa dos Cogomelos, entre otras muchas activades que realizamos», recordaron desde O Can de San Roque. Así, gracias a esta asociación, Forcarei y Soutelo continúan trabajando para mantener viva la cultura popular y fomentar la convivencia entre vecinos y visitantes de todas las edades, demostrando que cualquier tipo de ocio puede triunfar entre los forcaricenses.