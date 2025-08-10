Solución «salomónica» para los baños de la playa fluvial de Pozo do Boi de Vilatuxe

El Concello de Lalín ha optado por una solución «salomónica» para el lamentable estado de higiene de los baños en Pozo do Boi. De los tres, dos están cerrados, y sólo uno, el central, permanece «operativo».

