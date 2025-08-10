El PP matiza que el cierre del Arena será hasta el jueves 14

El PP de Lalín sale al paso de las acusaciones del edil socialista Mario López sobre el cierre del Lalín Arena durante 18 días. El gobierno local asegura que el multiusos permanece sin actividad desde el 1 de este mesa y hasta el próximo jueves, día 14, «con motivo de su habitual paro biológico» y para poder realizar todas las tareas de mantenimiento y mejora de las instalaciones con seguridad y eficacia.

La edil Noelia Seijas explica que el cierre permitió acometer tareas de puesta a punto en diferentes áreas del complejo, «que resultan imposibles de realizar con la presencia de usuarios y usuarias», y que son cruciales para su buen funcionamiento. Entre dichos trabajos, Seijas menciona la reforma de varias paredes deterioradas; reparaciones en los techos del spa y de la piscina para optimiza su seguridad y la estética, o la desinfección integral de la zona del agua. Esta última cuestión es imprescindible para garantizar la máxima salubridad y el funcionamiento correcto de los sistemas y del servicio que se presta a las personas usuarias.

Otras labores acometidas durante este par de semanas fueron la revisión y reposición de las luminarias fundidas en todo el recinto, la instalación de nuevas corcheras y la reposición de material deportivo acuático, para mejorar la práctica de actividades, o labores de mantenimiento preventivo en equipamientos y sistemas técnicos, con vistas a prolongar su vida útil y evitar averías.

Buena parte de estas intervenciones cuentan con una ayuda económica del segundo Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación, al que también se acogieron otras instalaciones deportivas del municipio.

Un ejercicio «de memoria»

Seijas recalca que el parto biológico y el cierre total en agosto «constituyen una oportunidad para realizar actuaciones profundas de mantenimiento y renovación que aseguren que, con la reapertura, el complejo está en óptimas condiciones de uso, confort y seguridad. «Este gobierno prefiere cerrar durante 10 días hábiles las instalaciones para hacerlos trabajos necesarios, y que no sean las autoridades sanitarias las que las cierren por no cumplir con los parámetros de seguridad y salubridad», apunta la edil.

Seijas aconseja a la portavoz del PSOE en Lalín, Alba Forno, «que haga memoria y reconozca que las instalaciones están ahora en mejores condiciones que cuando gobernaba su formación política, y que los llevó a andar con parches y a la carrera para reabrir el Lalín Arena. Seijas reitera el compromiso del PP con un mantenimiento responsable y continuo, que contrasta «con la que se realizaba con el PSOE al frente de las instalaciones».