Pequeño incendio en un prado de Pardemarín

La parroquia estradense de Pardemarín sufrió ayer a mediodía un pequeño incendio en uno de sus prados, alrededor de las 14.00 horas, que consiguió ser estabilizado aproximadamente una hora después, a las 15.15 horas. Hasta el lugar se desplazaron dos agentes, tres brigadas y dos motobombas, que fueron capaces de extinguirlo a las 17.30 horas.