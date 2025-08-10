La parcela de Prado, cedida hasta 2030

La junta de gobierno local de Lalín acuerda la cesión especial de uso temporal de la cesión de uso de la aprcela del parque de Loriga de Prado, hasta marzo de 2030 y sin que por ello puedan emplearla el resto de vecinos ajenos al colectivo vecinal y otros usuarios. La asociación quiere instalar aparatos en el parque infantil gracias a una ayuda de la Diputación.