Ojero coordinará en Piloño la observación de Perseidas
REDACCIÓN
Lalín
La Asociación Garatuzas de Piloño, en colaboración con el Concello de Vila de Cruces, organiza este martes un visionado de las lágrimas de San Lorenzo. La sesión será en el antiguo campo de fútbol y estará dirigida por Eduardo Ojero Pascual, un astrónomo con una dilatada experiencia en la Agencia Espacial Europea. Las explicaciones de este experto permitirán a los y las asistentes acercarse a la astronomía de una forma didáctica y accesible. La sesión comienza a las 22.30 horas y se aconseja acudir con una manta y ropa de abrigo.
