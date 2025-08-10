El Museo do Xoguete cumple cuatro años con más de 11.000 visitantes

La concejala de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, realizó ayer un balance positivo sobre el cuarto aniversario del Museo do Xoguete y el primero del Museo da Marioneta, ambos en el Pazo de Liñares: «El Museo do Xoguete-Colección A. Chaves abrió sus puertas el 7 de agosto de 2021 en el emblemático Pazo de Liñares, un proyecto nacido de la generosidad y el compromiso cultural del coleccionista, escritor y artista Antonio Chaves. Su donación de más de mil piezas nos permitió crear un recorrido único por la historia del juego, la creatividad y la memoria infantil», destaca Blanco. Según los datos facilitados por el Concello de Lalín, los datos de asistencia confirman este impacto: sólo en 2023, el Pazo de Liñares recibió más de 7.200 visitantes, y en el primer semestre de 2024 ya superó las 4.000 visitas, «consolidándose como uno de los atractivos turísticos de la comarca de Deza», señala el Concello.

Marionetas de mano en el Pazo de Liñares.

El museo está organizado en salas temáticas que ofrecen un recorrido por diferentes universos: la sala de circo, que recrea la magia y el entretenimiento popular con figuras y decorados; la sala de cine, con proyectores, películas y juguetes relacionados con el séptimo arte; y la sala de transportes, con maquetas, vehículos y piezas emblemáticas como el histórico Bugatti de Payá de 1932. También hay espacios que evocan la escuela de otros tiempos, con pupitres, material didáctico y juegos educativos, así como vitrinas con muñecos y animales de diferentes materiales y orígenes. «Hoy podemos decir con orgullo que Lalín acoge el mayor Museo do Xoguete de Galicia, y desde el Concello queremos agradecer a Antonio Chaves su colaboración y el exquisito cuidado con la configuración de esta maravillosa exposición», subraya la responsable de Cultura de Lalín.

En 2024, el ambicioso proyecto museístico de la capital dezana se amplió con el Museo Galego da Marioneta, que comenzó a coexistir en el mismo edificio, consolidando a Liñares como el mayor espacio museístico de Galicia dedicado a este arte y uno de los más destacados a nivel nacional. «La colección incluye títeres gallegos e internacionales, homenajes a figuras históricas como José Silvent, el legendario Barriga Verde, y piezas únicas como los cabezudos dedicados a la familia Romea de Laxeiro o los de la Asociación Kikirikí, en la que participó el artista local Wily, lo que añade un valor artístico añadido», subraya la edila Begoña Blanco.

Relevancia

Para Begoña Blanco, «la relevancia de este conjunto para el Pazo de Liñares es doble: por un lado, es un recurso cultural capaz de atraer visitantes de Galicia, del resto de España y de otros países; por otro, aporta un contenido lúdico y familiar que complementa el valor histórico y arquitectónico del pazo, del siglo XVII y declarado Ben de Interese Cultural».

Cabe destacar que además de estos dos museos, el Pazo de Liñares alberga otros contenidos culturales de interés, como son la sala dedicada al aviador Joaquín Loriga, pionero de la aviación en Galicia; el espacio dedicado al geólogo Jan Dirk Hilgen; o las salas de arqueología vinculadas al Museo de Pontevedra. «Todo esto, unido a la riqueza patrimonial del propio edificio, convierte a Liñares en un centro vivo de historia, cultura y memoria», concluye la concejala lalinense.

El Pazo de Liñares alcanzó su apogeo en el transcurso del siglo XVIII de la mano del matrimonio formado por Alonso Taboada Mosquera y María Andrea Gil Taboada. Tras varios cambios de manos y titularidad, Rafael Latorre lo vendió al Concello de Lalín en 2002, preservando la conservación de este testimonio vivo de la historia de Galicia.