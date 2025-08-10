«Muchas mujeres dan lactancia materna a base de sacrificios; faltan apoyos»

Entre el 1 y el 7 de agosto se celebra la semana mundial de la lactancia materna. La ciencia ha demostrado los numerosos beneficios para la salud física y emocional del bebé y de la madre. Una ‘vacuna’ esencial, un aporte nutritivo equilibrado, un alimento siempre disponible. Refuerza el vínculo afectivo, construye lazos férreos y supone, además, un ahorro económico y ambiental en comparación con la alimentación de fórmula. «La lactancia materna necesita apoyo real y continuo. Consolidar sistemas de apoyo es clave para mantenerla. Invertir en lactancia es invertir en sostenibilidad», son varios de los objetivos de la reivindicación de esta semana de conmemoración, a la que se suma un colectivo clave en la información y el acompañamiento de las mujeres y madres, el de las matronas. Una de estas especialistas, Mercedes Tejedor Gómez (Zamora, 1993), trabaja en la actualidad en la sanidad pública en Verín. Además, en el sector privado, dirige en Ourense el centro de maternidad Ualabí. Dispone del título IBCLC —International Board Certified Lactation Consultant, en sus siglas en inglés—, una acreditación sobre lactancia materna que supone el más alto reconocimiento formativo sobre esta materia.

¿Qué beneficios principales aporta la lactancia materna, según la evidencia científica?

Son innumerables, no solo para los bebés sino también para las madres. Por ejemplo, disminuye el riesgo de la depresión posparto y de la hemorragia posparto, reduce el riesgo de muerte súbita y de alergias en los bebés, mejora la función gastrointestinal y potencia la función inmunológica. Se ha visto que los niños de pecho tienen menos infecciones, menos graves y de menor duración debido a la defensa adquirida con la lactancia. En cuanto al factor nutritivo, el consumo medio de calorías es muy diferente con respecto a la fórmula artificial. A los 8 meses de vida se estima que el bebé de pecho ha consumido 30.000 kilocalorías menos. Con 3 meses, el de biberón ha recibido un 50% más de calorías. No es solo que ingieran más cantidad con los biberones, sino que se dificulta la autorregulación, porque la lactancia materna se produce a demanda del propio bebé. Dar el pecho a un hijo disminuye el riesgo de obesidad infantil y de diabetes. Se encuentra por el momento en estudio si también es positivo contra la enfermedad celíaca. Además, la lactancia materna facilita el desarrollo dental y previene el riesgo de caries.

Algunos expertos llaman ‘la primera vacuna’ a esas tomas iniciales después del parto, en el puerperio inmediato.

El calostro aporta muchos anticuerpos y defensas, tiene una gran importancia, casi más desde el punto de vista inmunológico que alimentario. Durante los tres primeros años de vida, los bebés cuenta con un sistema inmunitario inmaduro. Como la leche materna es un elemento vivo, cualquier infección que padezca el bebé se trasladará a la madre, de modo que, en la toma siguiente, la leche materna estará cargada de numerosas defensas frente a los virus y bacterias del bebé.

¿Cómo influye el apego estrecho de la lactancia en la relación que construyen madre e hijo?

Es muy beneficiosa para el vínculo por la sensación de contención, seguridad y relajación que aporta al bebé, porque existe la succión nutrititiva pero también la no nutritiva, relacionada con esos beneficios emocionales.

Es más económica que la alimentación con biberón y también reduce la huella ambiental.

La lactancia materna siempre está disponible y constituye un ahorro muy importante de tiempo y también de dinero. La biodisponibilidad de la leche materna permite aportar al bebé alimento y calma en cualquier lugar y en cualquier momento: en la playa, en la cima de una montaña, haciendo recados... Y, por supuesto, desde el punto de vista medioambiental, el ahorro es total y absoluto.

En su ejercicio profesional, ¿perciben que ha crecido el conocimiento entre la sociedad sobre los beneficios de la lactancia materna, o aún queda camino?

Cada vez hay más información sobre los beneficios que aporta, pero faltan apoyos y facilidades para poder conciliar. Muchas mujeres llevan a cabo la lactancia materna a base de sacrificios, por su esfuerzo para poder conciliar la maternidad real con la laboral.

¿Qué medidas ve necesarias?

Primero desde la base, en las familias, donde es fundamental entender que la decisión de la madre debe ser sustentada y, en caso de una crisis, que no venga un familiar diciendo: «¿Pero por qué no le das un biberón, que no pasa nada? Ya verás cómo deja de llorar». Es muy importante respetar eso e intentar crear más grupos y redes de apoyo. Además, me parece imprescindible que los profesionales se formen mucho más. A veces nos encontramos con muchos malos consejos que vuelven a las madres locas. La primera semana de vida del bebé es fundamental para la lactancia materna. Sería positivo que hubiera un sistema público de matronas a domicilio, para poder atender dudas y consultas en un momento en el que la madre puede tener dolor, miedo y no entender todavía a su bebé. Las primeras 48-72 horas son fundamentales. Tener apoyo es importante, sobre todo durante el primer mes. Igual que en atención primaria existen las curas en casa podría haber puerperios domiciliarios, como ocurre en otras comunidades.

El apoyo de mujeres a mujeres, las redes cosidas con experiencias previas que ayudan a las vivencias presentes y futuras, ¿son clave para el avance colectivo?

Cada mujer y cada lactancia son diferentes, pero es fundamental el hecho de sentirse acompañada y saber que hay otras madres que están pasando por la misma situación, también a nivel emocional, porque a veces las sobrepasa ver que recae mucho peso sobre ellas.

«Las matronas somos un sustento emocional»

Como parte del colectivo, ¿cómo califica el papel de las matronas en el fomento y apoyo de la lactancia?

Como un sustento emocional. En muchas ocasiones, las madres necesitan un refuerzo positivo de que lo están haciendo bien, de que deben confiar, de que todo pasará y todo fluye. Es importante la parte previa de formación que tengan de base, para saber qué es normal y qué no. También es importante su instinto. Si se han formado e informado sobre la lactancia materna saben que no tiene que doler ni causar heridas. Cuando lo hace, es importante que detecten ese problema para consultar y pedir ayuda.