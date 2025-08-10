Más leña para el folk en San Xurxo

El Concello de A Estrada acogió ayer la presentación de la XII Noite Folk de San Xurxo de Vea, un festival que, en palabras del alcalde, Gonzalo Louzao, se está consolidando como «uno de los grandes referentes de la música tradicional en el municipio». La cita, que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en el campo de la fiesta de San Xurxo de Vea, se presenta con un cartel de primer nivel y mejoras en su organización para acoger a un público cada vez más numeroso.

José Manuel Carbia, uno de los miembros de la comisión organizadora, junto a Javier Guntín, Manuel Couceiro, Carmen Tojo y Álvaro Rodríguez en nombre de US Eventos, agradecieron al Concello y todos los colaboradores el esfuerzo por llevar adelante el festival.

Tras esto, detallaraon el programa de la jornada, en la que el evento comenzará a partir de las 20.00 horas con un taller de baile impartido por Javier Sanmartín, a la par que se preparán juegos para niños. A continuación, a partir de las 21.00 horas, el escenario irá recibiendo a formaciones destacadas de la música folk: Lina & Lola, Sete Ferrados, Comando Curuxás y Xurxo Fernandes.

Sobre este último, se desveló que presentará su espectáculo «Levaino», un montaje que combina música, baile y canto con una veintena de integrantes y que se está convirtiendo en uno de los referentes de la música tradicional gallega. La organización subrayó el desafío que supone «no pisarse con los demás festivales y tener la variedad y el atractivo de todos los años». La noche culminará, como es tradición, con una «foliada abierta en la que todo el público que lo desee podrá participar», informaron desde la comisión.

El festival, de entrada libre y gratuita, introducirá varias novedades para mejorar la experiencia de los asistentes. Se habilitará una nueva zona de acampada «mucho más acondicionada que en años anteriores», junto al campo de la fiesta, y un área separada para autocaravanas. Además, un vecino ha cedido una finca contigua, triplicando el espacio de aparcamiento disponible para los vehículos, lo que facilita las cosas para una fiesta que ronda los dos mil asistentes, según los datos de la edición pasada.

En un paso hacia la sostenibilidad, la comisión anunció que, por primera vez, se implementarán «eco-vasos reutilizables y serigrafiados con el logo del festival, que costarán 1 euros. Estos vasos, hechos de material reciclado, podrán ser adquiridos por los asistentes y devueltos al final del evento para recuperar el importe», o bien llevárselos como recuerdo, concluyeron.