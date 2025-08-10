Lalín y Forcarei reducen su contaminación lumínica y mejoran el visionado de estrellas

Cada año, a mediados de agosto la Tierra atraviesa una zona del espacio cubierta de residuos del cometa Swift-Tuttle, descubierto en 1862. Cuando los elementos de este cuerpo celeste helado entran en contacto con la atmósfera terrestre, se derriten por el efecto del Sol y generan destellos de luz que conocemos como las lágrimas de San Lorenzo o la lluvia de Perseidas.

Alcanzarán su esplendor este martes, 12 de agosto, aunque con la Luna llena el espectáculo visual va a ser menor que otros años. El satélite es una fuente de contaminación lumínica natural, pero hay otros elementos, fruto de la labor y de la vida humana, que dificultan la observación astronómica el resto de noches del año: el alumbrado público, carteles de publicidad o edificios iluminados. Es lo que se conoce como contaminación lumínica y cuyo impacto en destinos Starlight como Lalín y Chantada, o en otras localidades que pelean por esta certificación, como el caso de Forcarei, puede analizarse en el sitio web lightpollutionmap.app/es.

Lalín tiene la categoría de Concello Starlight desde marzo de 2023, y su contaminación lumínica es moderada: el mapa señala que su contaminación lumínica es moderada: la Vía Láctea puede observarse de forma regular, «es visible pero carece de detalles», y un astrónomo o aficionado al astroturismo puede contemplar desde el municipio entre 1.000 y 2.000 estrellas. En astronomía se emplea la Escala de cielo nocturno de John Bortle para medir el nivel de los cielos, con niveles del 1 al 9: el 1 sería el cielo más oscuro y el 9 el visto desde el centro de una ciudad como Madrid. Lalín, en esta escala, ayer a mediodía estaba en un 4,7, al tener un cielo de transición entre zona rural y suburbana.

La escala de Bortle va asociada con colores, y en el caso de Lalín la contaminación es moderada y de color verde. ¿Por qué? Porque, como en Forcarei (que en dicha escala se queda en un 4,6) es cierto que existen cúpulas de contaminación lumínica, que son los resplandores artificiales que muestra el cielo y que proceden de ese alumbrado público o de esos carteles iluminados. Pero tanto Lalín como Forcarei han logrado rebajar esa proporción de brillo artificial: en Lalín, entre 2020 y 2025, la luz artificial sobre el cielo natural nocturno pasó de 2,68x a 1,90x. Apunta que el brillo artificial está cayendo desde 2023. Forcarei también logra reducir el impacto de la iluminación artificial sobre el visionado de estrellas, con un recorte del 1,71x al 1,51x, y manifiesta una tendencia a la disminución desde 2023. Para que seamos conscientes de la necesidad de frenar esta contaminación lumínica de cara a favorecer el astroturismo, basta con apuntar que en 2016 Lalín alcanzó en la escala Bortle un 5,5 (casi un punto más que en la actualidad), y Forcarei en 2002 llegó al 4,7.

A Estrada está lejos de ser un destino turístico para observar las estrellas, por altitud y por su cielo. La citada escala cita una contaminación lumínica moderada, con un 5 y con tendencias de contaminación que van a peor. Su brillo artificial subió entre 2020 y 2025.

Una decena de destinos Starlight

Que la contaminación lumínica de estos tres municipios esté explicada en color verde implica que los reflejos de luz artificial pueden contemplarse en varios direcciones en el cielo, que no pueda percibirse la Vía Láctea en toda su belleza (tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas). Otra galaxia, la M33 o Galaxia del Triángulo, con bastante menos magnitud (entre 30.000 y 40.000 millones de estrellas) es difícil de contemplar desde puntos elevados de Deza y Tabeirós-Montes.Mencionábamos antes otro Concello Starlight en Galicia, el de Chantada, desde marzo. Nos quedan más lejos el del Parque de As Illas Atlánticas, Trevinca, Ancares, Mariñas Coruñesas, Muras y Costa da Morte).

En el caso del municipio chantadino, muestra un 4,7 en la escala de Bortle, y su contaminación lumínica también es moderada. La Vía Láctea, como en el caso de los tres concellos de Deza y Tabeirós-Montes, también se ve, pero sin detalles, pudiendo percibir hasta 2.000 estrellas. El peor dato en contaminación lumínica fue en 2004, al llegar al 4,6 en la medición. Pero, igual que en Forcarei y Lalín, Chantada ha logrado reducir la influencia del brillo artificial sobre el cielo nocturno, y su cambio de brillo es de un 3,2%, bajando desde 2023. En Lalín este porcentaje llega al 8%, en Forcarei se coloca en un 2,9 y en A Estrada es solo de un 0,5.