Iziar Barcala participa en el Stage Team Futuro junto a Marcus Ellis

Iziar Barcala ha sido seleccionada para participar en el prestigioso Stage Team Futuro que se celebró en La Nucía. Una oportunidad única para seguir creciendo entre los jugadores con mayor proyección del panorama nacional, y en el que tuvo la ocasión de poder entrenar, entre otros, junto al medallista olímpico y 15 veces medallista europeo Marcus Ellis, encargado además de entregar los diplomas del campus incluido el correspondiente a la deportista del Bádminton A Estrada.