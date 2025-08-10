Forcarei paga las 23 ayudas pendientes por valor de 33.570 euros

El Concello de Forcarei informó que acaba de pagar las 23 ayudas pendientes a asociaciones, deportistas individuales y comisiones de fiestas, por un importe global de 33.570 euros, que el anterior ejecutivo se había negado a abonar, incumpliendo de esta manera el acuerdo plenario adoptado el pasado mes de diciembre a raíz de una propuesta del PP para que estas ayudas beneficiasen a todas las entidades solicitantes.

En concreto, el PP impulsó un pleno extraordinario, celebrado el pasado 2 de diciembre, para que las ayudas municipales llegasen a decenas de colectivos o deportistas «en vez de los cinco a los que pretendía beneficiar el anterior gobierno socialista de primeras». A pesar de que la propuesta salió aprobada, el ejecutivo de Verónica Pichel solo satisfizo a las cinco entidades a las que pretendía ayudar inicialmente.

«El anterior gobierno solo abonó cinco ayudas a pesar de incumplir flagrantemente un acuerdo plenario impulsado por el PP, pero hoy, solo nueve días después de nuestra investidura, cumplimos con nuestra propuesta, con nuestro compromiso, con la palabra dada y demostramos que, ahora sí, Forcarei es de todos y para todos», explicó la alcaldesa, Belén Cachafeiro, que indicó que quedan fuera del reparto cinco entidades cuya orden no fue firmada por Verónica Pichel y otras que no justificaron la ayuda.

Para informar de este proceso, Belén Cachafeiro y el gobierno local convocaron a los beneficiarios en el consistorio forcaricense para explicarles este proceso, el modo de pago y la intención de mantener estas ayudas en el futuro, así como los requisitos que deberán cumplimentar para seguir beneficiándose en sucesivas convocatorias futuras. Los pagos se activaron el viernes y está previsto que los beneficiarios reciban los ingresos en sus cuentas a lo largo de la próxima semana.

Los beneficiarios de estas ayudas, ya abonadas por el gobierno local, son las siguientes entidades: Flor do Toxo recibió 6.652 euros; la comisión de fiestas de As Dores de Forcarei, 7.000 euros; la comisión Soutelo en Festas también recibió 7.000. La asociación Terra de Acivros, por otro lado, al igual que Ponte do Crego, la Asociación Cultural da Magdalena, y la Asociación Cachafeiro-Freixeira, todas ellas recibieron la suma de 1.500 euros. Por último, las asociaciones restantes que fueron pagadas son la Asociación Cultural O Can de San Roque, a la que se le abonaron 500 euros, y la comisión de fiestas de San Miguel de Presqueiras, que se le ingresaron 1.500 euros como a las anteriores mencionadas.

Por otra parte, estas ayudas también llegarán a 14 deportistas individuales del municipio, recibiendo 1.000 euros José Murado, Juan Couceiro, David Dapena, Iván de la Fuente y Javier Gil. 300 euros fueron para Santiago Dapena; y 150 euros para Manuel Ángel Hermida, José Antonio Valiñas, Francisco Rivas, Dulzura López, Basilio Rivas, Manuel Estévez, Emilio José López y Julio Bóveda.