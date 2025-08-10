La Eira Grande de Pedre se llenó para ver a Budiño

El concierto de Budiño en la Eira Grande de Pedre este viernes, durante el que presentó su último trabajo, Branca Vela, cautivó a las más de 400 personas que se dieron cita allí. Entre los asistentes al concierto se encontraba el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, quien valoró muy positivamente este tipo de actividades descentralizadas y manifestó que el programa «Cerdedo-Cotobade en Sonidos» se estaba convirtiendo en un éxito al acercar espectáculos de muy alto nivel, como el de Budiño, al público en general y a todos los territorios. Acompañado de una banda de nuevos talentos y algunas de las mejores voces del «neo-tradicional» y el folk que se está haciendo en Galicia, Budiño acercó los últimos temas incluidos en ese nuevo disco que, bajo el título de Branca Vela, ya está funcionando por toda la comunidad.