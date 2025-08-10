Cruces solicita responsabilidad en el consumo del agua

El Concello de Vila de Cruces, a través de un bando municipal realizado ayer, solicita un consumo responsable del agua a sus vecinos «con el objetivo de minimizar al máximo el funcionamiento continuo del bombeo y asegurar así la disponibilidad del recurso para todos». El bando también hace saber que en las últimas horas se está llevando a cabo «un uso muy elevado del sistema de bombeo para poder garantizar el suministro de agua a toda la vecindad. De esta manera, Cruces se suma al uso responsable en el consumo de agua solicitado por otros concellos gallegos, colaborando para que nadie se tenga que ver afectado por los cortes de este bien de primera necesidad que cada año está siendo más escaso.