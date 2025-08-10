Los comuneros del monte de Asorei celebran asamblea el 17
Vila de Cruces
La Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Asorei, en Vila de Cruces, convoca su asamblea general extraordinaria para el próximo domingo, día 17, en el local social de la parroquia, a partir de las 11.00 horas. El orden del día incluye la lectura y aprobación del acta anterior, la solicitud de alta como comunero de Juan José García Otero y su aprobación, si procede, además de ruegos y preguntas.
