Bólidos de una rueda en carrera contrarreloj

«Un montón de gente para ver una de las tonterías más grandes que existe», dijeron de broma los organizadores, al ver a tantos vecinos crucenses y de fuera que se reunían para presenciar el Rali de Carretillas de Vila de Cruces. Esta actividad está programada dentro de las fiestas en honor A Piedade de la localidad. 12 parejas compitieron en la carrera de esta edición, entre ellas padres con hijos, hermanos y amigos. Esta tradición celebra este año su décimo octava edición, que atrae a los más juerguistas y competitivos.

Uno de los dos grupos de chicas que participaron en esta edición. | Bernabé/Javier Lalín

Con el sol cayendo encima de las cabezas, los corredores sacaron sus carretillas, muchas de ellas tuneadas hasta tal punto que parecían de todo menos un utensilio de trabajo común. Este año hubo todo tipo de diseños, gente que pintó sus monturas como un taxi o un bólido de carreras, incluso gente que sustituyó la superficie de carga por asientos, y cómo no, los más previsores que les pusieron cinturones a sus creaciones, preparándose para la vertiginosa carrera que les esperaba. Pero algunos competidores lo llevaron un poco más allá: hubo un cohete, un toro con sus conductores que parecían recién salidos del San Fermín, e incluso un pez de colores.

Comenzaron el Praza do Concello, donde desfilaron hasta el parque de la residencia, el primer tramo de la carrera. La competición se hizo por turnos, cronometrando a cada concursante para luego subir al pódium a los participantes con mejores tiempos. Tras una breve demostración, las carretillas comenzaron a derrapar por Costa das Carretillas, como la conoce el pueblo. Cada uno de los circuitos tuvo su dificultad, el primero las escaleras previas a la meta, en la que alguno que otro se cayó, y en el segundo el charco de agua que tenían que atravesar todas las carretillas.

Este año, esta segunda parte se celebró cerca del auditorio, «por problemas de permisos» explica la organización.

Bólidos de una rueda en carrera contrarreloj

Aunque la gente que presenció la carrera se divirtió, los corredores eran los que mejor lo pasaron. Disfrutaban hablando entre compañeros, consumiendo los refrigerios que proporcionaba la organización y mojándose para refrescarse. Javier y Roque fueron una pareja de padre e hijo que compitieron en su nave espacial disfrazados de marciano y astronauta, respectivamente. Javier es uno de los que organizaron por primera vez esta carrera, pero este año participa por primera vez como corredor. Explican que fue una experiencia muy entretenida con todo el público animándolos.

Sabela y Lucía fueron un dúo de veinteañeras que también se animaron a correr la carrera. Una es de Cruces y la otra de Vigo, explican que cuesta más de lo que parece, pero que es muy divertido.

Al final, quedaron de primeros Miguez y Dani, de segundos Daniel y sus dos hijos Antón y Rangui, y de terceros Samuel y Roi.

Una carretilla con forma de toro en el primer tramo. | Bernabé/Javier Lalín

En teoría, el mejor tiempo fue de los segundos, pero como ya habían ganado en la edición del año pasado, se decidió extender la victoria. Los galardonados a mejor escudería fueron la familia Karim con su carretilla de pez de colores.