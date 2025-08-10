Autorización para la red eléctrica de Huttopia

La junta de gobierno local de Lalín concede licencia de obra a la inmobiliaria Huttopia Galicia SL para ejecutar la línea eléctrica subterránea de baja tensión, con la que dotará de luz al Camping Huttopia en la localidad e Prado. El camping ya cuenta este verano con estancias media de siete noches y una notable reserva por parte de clientes extranjeros.