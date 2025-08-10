El auditorio de Vilatuxe licita sus obras el último trimestre

El alcalde de Lalín, José Crespo, acompañado por las concejalas Raquel Lorenzo y Begoña Blanco, ofreció una recepción como acto de reconocimiento a la Banda de Vilatuxe, recientemente galardonada con el primer premio en el Certamen Internacional de Bandas de Valencia, uno de los más prestigiosos del panorama musical. El alcalde recordó las obras que se licitarán en el último trimestre del año para el Auditorio de Vilatuxe, que se construirá según un proyecto consensuado con la dirección de la formación musical y sus integrantes, y que dotará a la parroquia de un auditorio de primer nivel, similar a los que tienen muchos municipios y que ninguna parroquia tiene.

Muchos de los músicos de la banda estuvieron presentes en el acto, encabezados por su presidente, José Rodríguez; Luis Pichel, uno de los directores, y una de las figuras clave de la agrupación, Xosé Fernández «O Xastre», que da nombre al auditorio. Crespo entregó un diploma conmemorativo que recibió el presidente de la Banda de Vilatuxe y una placa que recogió el propio «Xastre» visiblemente emocionado durante todo el acto.

«Es necesario destacar su labor social y educativa, especialmente a través de su escuela. La formación de las nuevas generaciones de músicos es clave para garantizar la continuidad de nuestra tradición», aseguró el alcalde de Lalín sobre la Banda galardonada. Y en cuanto al futuro, José Crespo señaló que «la Banda de Vilatuxe no sólo mira al pasado para preservarlo, sino que se compromete con el presente y el futuro con proyectos innovadores, colaboraciones y participación en concursos».