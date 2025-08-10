La Asociación de Amigos da Terra de Montes entrega sus Enseñas de Ouro
REDACCIÓN
Eduardo Pazos Calvar, Rubén Troitiño y la Comisión de Fiestas de Pardesoa recibieron ayer sus «Enseñas de Ouro» de la Asociación Amigos da Terra de Montes en un acto solemne celebrado en el Auditorio de Cerdedo con la presencia de los alcaldes de Beariz, Manuel Prado López; de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y la regidora de Forcarei, Belén Cachafeiro, así como del presidente de esta entidad, Tomás Sancho.
El acto comenzó a media mañana,trasel que se procedió a realizar una ofrenda floral en homenaje a los canteros de la Terra de Montes. Más tarde, tuvo lugar el tradicional almuerzo en el edificio multiusos donde se celebró también un sorteo de un cuadro de Xosé María Barreiro, donde asistentes, galardonados y demás vecinos disfrutaron de la jornada.
