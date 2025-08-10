Desde artesanía clásica a modas como el ‘upcycling’

La Mostra de Artesanía de Agolada vuelve a llenar los Pendellos de la localidad con puestos de artesanía durante todo este fin de semana. El mercado abrió ayer a las 11:30 horas con la actuación de Bico da Balouta, que recorrió el recinto animando a los compradores más madrugadores. Aún en plena ola de calor, con un episodio nivel naranja emitido por la Aemet, varios visitantes acudieron a explorar los los pendellos a primera hora. Entre la propuesta de artesanía de esta edición, se puede encontrar cestería, ropa, bolsas, cosmética natural, bisutería, piezas de arte e incluso zapatos, entre otras.

Varios de los feriantes repiten experiencia, como Manuel Fernández, que viene cada año al mercado para mostrar al mundo su afición: la cestería. «De niño, cuando llevaba las vacas al monte, me gustaba mucho hacer cestas mientras esperaba a que pastasen. Sigo haciéndolo, y esta es una de las pocas ferias a las que vengo, porque me es cómodo y me gusta que quede cerca» explica Fernández.

Manuel Fernández trabajando en una de sus piezas de cestería. / | Bernabé / Javier Lalí­n

Otra de ellas es Mary Vizcaya, que lleva ocho años acercándose a este mercado de Agolada con su bisutería y otras manualidades, entre las que se encuentra uno de los dos talleres de la muestra: el de pulseras y trenzas. «Tengo como diez metros de zona reservada para mí para realizar tanto el puesto como el taller. Este último lo comencé hará cuatro años, y se ha convertido en un favorito de los más pequeños, que me buscan para elaborar ellos mismos o que les haga yo trenzas y pulseras» comenta Vizcaya.

El taller de cuero de Tony es otra de las atracciones especiales que uno se puede encontrar en el mercado, a mayores de la exposición de fotografía Oficio de Labregos en el pendello Ángel Utrera y la programación musical del evento.

Tiziana Álvarez trae el upcycling a los Pendellos. / | Bernabé / Javier Lalí­n

También hubo nuevas caras entre los puestos, como Digna Tarrio, una vecina agolense que tras varios años, se decidió a participar con bolsos que elabora ella misma con todo tipo de estampados. Tiziana Álvarez de Ponteareas también es primeriza en esta muestra. Trajo una de las propuestas más modernas de la oferta de esta edición, el upcycling. Una tendencia del mundo de la moda que transforma ropa de segunda mano para darle una tercera vida.

El puesto de Pablo Álvarez. / | Bernabé /Javier Lalín

Para Pablo Álvarez también es el primer año. Él lleva uno de los puestos de cosmética natural, en la que ofrece aceites esenciales, perfumes y jabones artesanales. «Los productos los elabora mi mujer, que fue la que quiso participar en este mercado, debido a la fama que tiene la localidad en el mundo de la artesanía. De momento, me parece que hay poca gente, ya que es agosto y hace demasiada calor. Pero el propio hecho de estar con tu stand en los Pendellos ya es impresionante».