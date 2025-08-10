Adjudican el pintado del auditorio de Lalín
Juan Carlos Rodríguez Rodríguez acometerá las tareas de pintado de las paredes del salón del auditorio municipal de Lalín, por una cuantía de 3.000,80 euros. El adjudicatario tendrá que acometer los trabajos durante este mes y el de septiembre, al haber una actividad mínima en el inmueble, y dejar el espacio en «perfectas condiciones» de limpieza y remates.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Davila 08/08/2025
- Accidente con sabor a lúpulo en el centro de Vigo
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña