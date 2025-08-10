Adjudican el pintado del auditorio de Lalín

Juan Carlos Rodríguez Rodríguez acometerá las tareas de pintado de las paredes del salón del auditorio municipal de Lalín, por una cuantía de 3.000,80 euros. El adjudicatario tendrá que acometer los trabajos durante este mes y el de septiembre, al haber una actividad mínima en el inmueble, y dejar el espacio en «perfectas condiciones» de limpieza y remates.