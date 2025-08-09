Xulio Abonjo, actor de ‘Fariña’, será el pregonero de la Festa da Empanada

Ya se conocen los carteles de los distintos eventos que forman las Fiestas de Verano de A Bandeira, que tendrán lugar entre el 20 y el 24 de este mes. La Festa da Empanada, que se encuentra entre los eventos, fue declarada Interés Turístico Nacional el pasado septiembre, por lo que está de estreno en su cuadragésimo novena edición. La presentación de los festejos se celebró ayer en un acto al que asistieron Manuel Cuíña, presidente de la Asociación Amigos da Empanada, varios miembros de la corporación, encabezada por la alcaldesa, Paula Fernández, y representantes de la Deputación y de la Xunta de Galicia, entre otras entidades colaboradoras y patrocinadoras de las fiestas. También contaron con la presencia del actor Xulio Abonjo, pregonero de esta edición.

Los festejos arrancan el miércoles 20 con la séptima edición del Entroido de Verán, que este año propone la temática Superhéroe y Superheroínas para el concurso de los mejores disfraces, con premio. A partir de las 19:00 habrá una yincana infantil, y a las 23:00, actuaciones de Dj MdeMasu y DjCID. Será en la rúa Camilo José Cela, organizado en colaboración con la Asociación de Xenerais e Xeneralas da Bandeira.

El jueves 21 a las 18:00 horas se celebrará la XIII Ruta da Empanadilla por los locales hosteleros de la localidad, amenizada por el grupo Sin Son y la charanga Kokakolas. A las 19:30 habrá programado un taller infantil de elaboración de empanadillas en el Restaurante Terra, para el que es necesario inscribirse antes del 19 mediante el teléfono 627 923 469. El jueves también tendrá lugar la vigésimo sexta edición de Bandeirock, que comenzará a las 21:30 horas. La velada contará con actuaciones de : el grupo local Marela, el silledense Rodrigo Ramos y banda, Leria, Calle del Ruido y Cuarta Xusta.

El viernes 22 será el turno del otro festival, el Esmorga Folk. La jornada comienza a partir de las 17:00 con juegos tradicionales infantiles a cargo de Sororas y una hora más tarde, el XIII Campionato de Tiro á Corda. En el propio festival, que empezará a las 21:30, se podrá escuchar a: Estraloqueiras, Carapaus, Tiruleque, De Ninghures y Catuxa Salom. Con motivo de las celebraciones, se cortará la carretera nacional N-525 hasta la madrugada del lunes.

Jornada estrella

El sábado será la jornada con la cita estrella: Festa da Empanada, declarada de Interés Turístico Gallego en el 1999 y que estrena este año su declaración nacional. El programa del 23 comienza por la mañana con la Banda Recreativa y Cultural de A Bandeira, que realizará un pasacalles a las 11:30 horas previo a la celebración de los oficios religiosos y la procesión. Después, habrá sesión vermut amenizada por la Charanga Noroeste.

La presentación incluyó una cata de empanada. / Bernabé/Javier Lalín

Entre las 16:00 y las 18:00 horas se recogerán las empanadas que participan en el concurso. La velada contará con animación musical del grupo local Xirandola y el tradicional concurso. En la competición, un jurado valorará el sabor, presentación y originalidad de cada receta, concediendo premios, como ya es costumbre, en dos categorías: amateurs y profesionales. Con las empanadas premiadas, se celebrará la tradicional subasta, a cargo de Pepe Ayuda, con la que se esperan alcanzar altas cifras de venta que ayudan siempre a la organización de la fiesta.

La cena de las peñas será a las 22:00 horas, para la que ya están abiertas las reserva de mesas, espera contar con 10.000 comensales. Estará amenizada por Varacuncas y Os Atrevidos, en la Carballeira. El plazo está abierto hasta el día 18, y se podrá realizar a través del WhatsApp del 621 087 117, o por las tardes en el centro cultural Vista Alegre entre las 18:00 a 21:30 horas. La jornada terminará con la verbena multitudinaria, que vuelve a la N-525, amenizada por la Orquesta New York y el Grupo América SL.

El domingo será el último día de fiesta, que arranca con el pasacalles de la Banda de Música de Muimenta de Silleda a las 11:30 horas, previo a la misa cantada por el Coro vales Mahía a las 12:00 horas. A las 13:00, habrá otro concierto de la banda. Por la tarde, un espectáculo infantil Pulpiño Viascón a las 18:30 horas en rúa Xeral. A las 20:00, concierto de las bandas de A Bandeira y Silleda para una sesión de bailes.