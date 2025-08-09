Transportes estudia la creación de una variante por Cerdedo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por 835.660 euros sin IVA el contrato de servicios para la redacción del estudio informativo complementario para tramitar la evaluación de impacto ambiental de la variante ferroviaria de Cerdedo, con el objetivo de mejorar la conexión de Ourense con Pontevedra y Vigo.

La adjudicataria de este contrato para la redacción del estudio informativo complementario de la línea de altas prestaciones a Galicia del tramo Ourense–Vigo es la UTE ANTEA–META–INGE, formada por las empresas Antea Iberolatam, S.L.U., Meta Engineering, S.A.U. e Instrumentación Geotécnica y Estructural, S.L. El plazo de ejecución es de 24 meses.

Este estudio da continuidad a los trabajos ya realizados para la ejecución de un tramo ferroviario de una gran complejidad técnica, particularmente en lo que se refiere a la hidrogeología. Se busca incorporar y completar los análisis realizados y adaptarlo a los cambios normativos que han tenido lugar en los últimos años.

El objetivo es someter la actuación a información pública y audiencia, de acuerdo con la normativa sectorial, así como a la evaluación de impacto ambiental a la que obliga la legislación ambiental. Para ello, se incluyen dos actuaciones fundamentales: por un lado, una campaña geológica y geotécnica que completará las investigaciones anteriores y garantizará que la documentación para la evaluación ambiental cuente con toda la información necesaria. Por otro, la redacción del estudio informativo complementario, en el que se describirá la solución técnica ya definida, adaptada a la normativa actual e incorporando tanto los análisis previos como los resultados de la nueva campaña geotécnica, con la inclusión del estudio de impacto ambiental, conforme a los requerimientos legales actuales.

Modernización de la red

Además, refuerza la modernización que la red ferroviaria gallega viene experimentando en los últimos 20 años, cuando se partía de trazados en centenarios que dificultaban conexiones eficientes y reducían la competitividad del tren frente a otros medios de transporte menos eficientes. Hoy, Galicia cuenta con enlaces ferroviarios de altas prestaciones entre sus principales áreas de población y con el resto de la península. La actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a solventar los problemas reales de movilidad.