Trabajadores de Correos alertan de la acumulación de envíos

Las carteras y carteros de Lalín comunican a los vecinos de la cabecera comarcal, así como de Dozón, Rodeiro y Agolada, que en la actualidad en la oficina de reparto se acumulan centenares de envíos pendientes de reparto. Por eso, si algún usuario está a la espera de recibir un documento importante, le recomiendan que acuda al despacho de la calle Enrique Vidal Abascal, y preguntar por ese envío. También se pueden presentar reclamaciones en las oficinas de atención al público y en el sitio web www.correos.es

La plantilla apunta que de las 23 plazas que existen para cubrir a los concellos citados, en agosto solo están cubiertas 10. Los trabajadores aseguran, por otra parte, que se incumple el horario establecido durante el presente mes, «quedando alguna persona dos o tres horas por encima de la jornada» en su puesto de trabajo. Por último, lamentan que los escasos contratos durante el verano «no cubren totalmente la ausencia del empleado titular, para ahorrar fines de semana y festivos, con el fraude que supone para trabajadores eventuales».