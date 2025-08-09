Recuperación de los puentes colgantes de A Estrada y Cerdedo

La Xunta de Galicia completó este verano los trabajos de recuperación y puesta en valor de los puentes colgantes de Calvelo, Soutomaior y O Xirimbao, localizados en espacios naturales emblemáticos de las provincias de Pontevedra y A Coruña, en los que invirtió un total de 220.000 euros. Así lo anunció ayerla conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien visitó precisamente una de estas pasarelas, la de Calvelo, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, para comprobar en persona el resultado de los trabajos acometidos en esta infraestructura de 30 metros de longitud. La conselleira también enmarcó el encargo realizado el año pasado por su departamento para rehabilitar el puente colgante de O Xirimbao, que conecta los ayuntamientos de A Estrada y Teo atravesando el río Ulla.