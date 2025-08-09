El PPdeG celebra la vuelta a la «normalidad» de planes eólicos

«La razón siempre se impone». El Partido Popular de Galicia celebra el reciente aval, emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a inicios de agosto, para que continúe la tramitación de parques eólicos en Galicia. Paula Prado, secretaria general del partido, Ángeles Vázquez, responsable de Medio Ambiente en el Gobierno gallego, y José Crespo, alcalde de Lalín y senador, así como el edil de Urbanismo, Pablo Areán, valoraron este fallo en el Monte Carrio.

Comenzó a hablar Crespo, con esa frase de que la razón siempre acaba sobreponiéndose, ya que al otorgarle la razón a la Xunta, esto iba a marcar un antes y un después en los proyectos industriales. La secretaria general del grupo autonómico explica que esta sentencia abre un nuevo horizonte de proyectos en Galicia, y hace posible un futuro con energías limpias, industriales y empleo en la comunidad. Esto es muy importante, ya que, como apunta en alcalde lalinense, en el centro de Galicia es fundamental ser capaz de aprovechar todos los recursos de los que se disponen.

«El partido hizo un esfuerzo importante por este resultado, y a veces también tiene que sufrir las embestidas de algunos colectivos y algunas personas, que forman parte de esa Galicia que nosotros definimos como la del no. La Galicia del no es aquella en la que sólo está bien lo que hacen ellos; pues aquí está a quién le da la razón la justicia y a quién no», proclama Crespo.

Ángeles Vázquez define este momento como una vuelta a la normalidad, no sólo en Galicia, sino en el resto de España. Resalta la situación en la que está Lalín, que cuenta con cuatro parques eólicos, tres de ellos autorizados pero paralizados. ¿La causa? El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia entendía que la tramitación no cumplía con los conceptos de la directiva europea, y por lo tanto de la nacional.

Los tres proyectos a los que hace referencia son Val de Pereira, Pico Seco y Carrio Dous. Los dos primeros, son parques que comparte Lalín con el municipio colindante, O Irixo. El único de los parques que es único del ayuntamiento dezano es Carrio Dous, un parque muy pequeño.

«Nosotras ya sabíamos que los técnicos de la Xunta son unos magníficos profesionales que trabajan con rigor y objetividad y sin otra presión que el cumplimiento de la ley. Pero hizo falta que lo reconociera el Tribunal Supremos y ahora, el TJUE», aseguró la número dos de los populares gallegos, añadiendo que «por fin se hizo justicia frente al bloqueo.

El PPdeG viene de reunirse con la Asociación Eólica Gallega, y aseguran que saben que «ya se van a quedar parques eólicos por el camino». Habrá modificaciones en algunos proyectos, que pasarán por un proceso de modernización. «Perdimos un tiempo maravilloso, pero ahora toca ponerse a trabajar», explica Vázquez. Hacen una apuesta por la descarbonización para luchar contra el cambio climático. La responsable de Medio Ambiente en el Ejecutivo autonómico afirma que tanto Galicia como Europa tiene claro que es necesario optar por la energía eólica , «no queda otra cosa que avanzar cara las energías verdes y limpias».

Se encargó de cerrar el acto Paula Prado, pintando un panorama optimista, un nuevo tiempo de oportunidades industriales para la «Galicia del sí: la que gobierna, la que le dice sí a las energías verdes, del sí a la industria y que también le dice sí al empleo». Culpó del bloqueo «a los de siempre, a los del no sistemático, a los de la crítica sin propuestas, de los que siempre ponen sus intereses partidistas por encima de los generales y del futuro de Galicia», a los que ahora les pide «respeto» para las sentencias judiciales y una disculpa pública para «todas aquellas personas a las que se le faltó al respeto con estas críticas».