Piden farmacias de guardia en el verano en el casco urbano

Una vecina de Lalín demanda farmacias de guardia durante el verano en el casco urbano de Lalín, dado que por las noches tampoco hay taxis de guardia que permitan desplazarse a las boticas de Donramiro o de Goiás cuando son las que están de turno. Esta usuaria relata que días atrás fue trasladada en ambulancia al servicio de urgencias del CIS de Lalín por un cólico de riñón, pero al no poder conducir hasta Goiás para recoger la medicación, tuvo que esperar al día siguiente para ser trasladada, debido al dolor, en otra ambulancia a Santiago. Pide, por ello, que el CIS disponga de un espacio donde puedan consultarse teléfonos de contacto de taxis disponibles durante la noche.