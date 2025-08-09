«Me gustaría morir con las botas puestas en el Perú»

Atendió durante más de tres décadas a 27 comunidades próximas la ciudad peruana de Tarapoto. Su dedicación pastoral, educativa, cultural y social es indiscutible.

—¿Qué le pareció el reconocimiento del Concello de Lalín?

Ha sido una sorpresa. Agradezco al señor alcalde este detalle que me ha regalado en nombre de todo el pueblo de Lalín. Han sido momentos muy cercanos y familiares que perduraran en mi recuerdo. Sé que no estoy solo en mi actividad misionera en el Perú.

—¿Ha cambiado mucho la labor de las misiones desde que usted se marchó para el Perú?

En los 36 años que llevo en la misión peruana lógicamente ha habido un avance en los medios y estrategias, pero el meollo y el centro del trabajo misionero sigue siendo Cristo y su buena noticia. Ahí confluyen todos los esfuerzos y esperanzas.

—¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo en la selva amazónica?

Para serte sincero, lo que más me gusta y mantiene es el contacto con la gente humilde. Siempre he estado muy cerca de los grupos de discapacitados, asesorándolos, acompañándolos, escuchándolos, valorándolos y mirándolos. A eso se llama amar. También me encanta visitar a las familias donde hay enfermos. Como religioso pasionista que soy intento compartir el sufrimiento y la pasión de los que sufren.

—¿Es cierto que nunca perdió su vinculación con Donramiro?

En realidad me mantengo muy cerca de mi pueblo y cada vez que vengo hago lo posible para reforzar los vínculos con la familia y vecinos. El otro día, por ejemplo, he tenido la oportunidad de celebrar la misa en la carballeira de Barcia, en el mismo lugar donde hace 40 años tuvimos la Pascua Juvenil con 300 jóvenes de Deza y Trasdeza.

—¿Todavía son necesarias las misiones en el siglo XXI?

Más que nunca. A Dios le encanta morar en el corazón de sus hijos. Y las misiones siempre serán necesarias e imprescindibles para llevar a cabo el mandato de Jesucristo: «Vayan y anuncien el Evangelio». Y eso no se agota, no fenece, no pierde actualidad. ¡Cristo vive y vivirá para siempre!

—¿Tiene pensado regresar para quedarse en su tierra natal o prefiere quedarse en el Amazonas?

Te digo lo que siento: me gustaría morir con las botas puestas allí donde han transcurrido casi 40 años de mi vida. El 20 de abril me tocó acompañar en sus últimos momentos a un compañero de 96 años, natural de Ponte Arcediago (Coruña), el Padre Clemente Sobrado. Llevaba en el Perú desde 1968. Antes de morir le canté a la oreja dos canciones: «Adiós con el corazón» y «Ondiñas veñen», que le encantaban y que varias veces lo hacía con acompañamiento de piano. Un hombre así, gallego de pura cepa, lo merecía. Murió unas horas antes que el Papa Francisco. Con las botas puestas.

—¿Por qué se define como «peregrino en la selva amazónica»?

Ser peregrino es cosa buena, pero si es de la Esperanza, excelente. Allí se respira el aire limpio que oxigena el cuerpo y el espíritu y anima a ser portador de la buena noticia de Jesús de Nazaret. Esto es una maravilla, la verdad. Llevar la esperanza y buenas vibras a los que yacen en el desánimo y la desesperanza es para mi la mejor lotería de mi vida. En eso estoy y ahí seguiré hasta el final.