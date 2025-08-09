Medio Rural rematará seis meses más tarde de lo previsto su edificio en Lalín

El BNG registró varias iniciativas en el Parlamento para aclarar el motivo de los atrasos que acumulan las obras del edificio de servicios integrados de Medio Rural en Lalín. Esta misma semana, la consellería que encabeza María José Gómez confirmó que el atraso que acumula el inmueble para su remate es de seis meses, de modo que estará listo a finales del presente año, dado que las previsiones iniciales era que quedase acabado este verano, «cuando se cumplían 21 meses después de ser adjudicadas las obras», indica la parlamentaria lalinense del BNG, Ariadna Fernández.

La también concejala en Lalín recuerda que meses atrás saltó la polémica por la lentitud que mostraba la evolución de las obras de este inmueble, «resultado de una parada que se extendió durante semanas, con el compromiso de la consellería, en aquel momento, de reactivar los trabajos cuanto antes». Además de ese remate seis meses más tarde de las previsiones iniciales, el departamento de la Xunta añade que esa lentitud en los trabajos se debe a que deben acatar una modificación del proyecto para adaptar los materiales de la fachada a la normativa en vigor contra posibles incendios, «garantizando un mejor comportamiento de esta» frente a fuegos. Pero esta adaptación al nuevo proyecto implica un aumento de la cuantía económica destinada al edificio, que en un principio contaba con 3.718.000 euros y de tendrá que disponer de un 4% más, es decir, de 150.000 euros a mayores.

Para Ariadna Fernández, el hecho de que haya que paralizar la obra de un inmueble público «por falta de planificación y organización del gobierno gallego, por una modificación del proyecto que no aparece en la página de la Xunta, no es el comportamiento que se espera de una administración solvente y transparente». Por eso, el BNG adelanta que va a solicitar la consulta de esa modificación a través del artículo 9 del Parlamento. Fernández, en vista de que ese retraso en el remate de las obras se debe a la necesidad de cumplir con la normativa en vigor, se cuestión «si el proyecto inicial no acataba la ley, un hecho que sería una falta de responsabilidad por parte de la administración», concluye.