Lalín se va de guateque a la Praza da Igrexa

La Praza da Igrexa de Lalín se convirtió este jueves en una inmensa pista de baile durante el macro guateque organizado por músicos de la talla de Pablo Abraira, Micky y Lorenzo Santamaría. El cantante mallorquín entró a última hora en el cartel en sustitución de los Fórmula V tras confirmarse la hospitalización de su cantante Paco Pastor. Las melodías de los 6 o y 70 llenaron la noche de verano de la capital dezana desafiando al bochorno de las altas temperaturas con un público entregado desde el primer momento.

Los medios tiempos de Pablo Abraira fueron los encargados de abrir el espectáculo aunque con algo de retraso sobre el horario previsto. Canciones como Gavilán o paloma, O tú o nada y Pólvora mojada se ganaron al público de una manera inmediata. El madrileño supo conectar con un público que pronto se animó a tararear algunos de los estribillos con los que las parejas de los 60 y 70 se juraban amor eterno a oscuras sobre unos sillones de ski.

El siguiente en subirse al escenario fue el incombustible Lorenzo Santamaría, por el que no pasan los años a tenor del derroche de energía sobre las tablas de la capital dezana. Santamaría también tiró de repertorio reconocible para meterse en el bolsillo al respetable. Para que no me olvides, Si tú fueras mi mujer o Te daré mi vida junto a clásicos del rocanrol mostraron a un cantante en plena forma arropado por una banda de muchos quilates.

Por último, Micky fue el encargado de poner el toque entrañable al concierto acordándose del recientemente fallecido Armando Villar, para el que tuvo un bonito recuerdo. Después, El chico de la armónica, Bye, bye, fräulein y, sobre todo, Enséñame a cantar pusieron en pie al numeroso público presente en el centro de Lalín durante una tarde-noche para recordar