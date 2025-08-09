La Guardia Civil de Silleda investiga a un varón de 36 años de edad con numerosos antecedentes penales y vecino de Silleda por un presunto delito de hurto en interior de un domicilio. Los agentes iniciaron una investigación para el esclarecimiento de los hechos a raíz de una denuncia interpuesta el pasado mes de julio.

Investigan al presunto autor de un hurto en una casa de Silleda

Tras diferentes pesquisas llegan a la conclusión de que los hechos pudieron suceder en el mes de mayo, cuando el presunto autor se aprovechó de la hospitalidad de la víctima, que le había dado trabajo y al mismo tiempo le dejó pernoctar en su vivienda.

Fruto del operativo puesto en marcha en Trasdeza se han localizado todas las joyas: cinco cadenas, tres medallas, un colgante, siete pulseras, tres anillos y siete pendientes, todas ellas de oro. Las joyas han sido entregadas a su propietaria y las diligencias junto con el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado Número 1 de Lalín, encargado del caso.