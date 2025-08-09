Folía de Chaos, un vino joven con raíces estradenses

Aunque María Valdés nació en Vedra, creció y pasó la mayor parte de sus 33 años en A Estrada, tras lo que hace apenas una temporada de vendimia prácticamente, decidió volver a sus orígenes para ser ahora el alma visible de un proyecto vitivinícola con raíces familiares y visión de futuro. Así es como nace Adega Chaos, una pequeña bodega ubicada en el corazón de la subzona Ribeira do Ulla, en los límites entre ambos municipios, que desde septiembre de 2024 embotella identidad, tradición y una mirada joven y fresca sobre el mundo del vino.

«La idea fue familiar. Teníamos viñas en la zona y la mayor parte de la uva la vendíamos, sobre todo para espumosos como Mar de Frades, y una pequeña parte quedaba para hacer vino en casa. Pero hace justo un año decidimos dar el paso y empezar a elaborar y comercializar nuestro propio vino, tinto y albariño», cuenta María.

La semilla de Adega Chaos germinó en vendimias familiares y en una bodega antigua, una construcción con más de un siglo de historia, que supieron recuperar. «La bodega no era nuestra, pero sí muy conocida por la gente del lugar. Formaba parte de un caserío, y en ella ya se elaboraba vino antiguamente. Conservaba barriles, un lagar de piedra… Estaba en buen estado, así que la reformamos», explica la joven viticultora.

Aunque la gestión de la bodega es mayoritariamente suya, cuenta con el respaldo total de su familia. «Yo soy la bodeguera, pero me ayudan en todo lo que necesito. Yo llevo la parte de la elaboración y la gestión, pero su apoyo es fundamental», asegura ella.

La primera cosecha como bodega propia fue la de 2024. «Aún estamos dando los primeros pasos», reconoce María con honestidad. «Elaborar el vino, todo el proceso de vinificación, fue bastante bien. No lo había hecho nunca directamente, pero contamos con un buen enólogo, Pablo Estévez, que me formó y me sigue asesorando, y un gran viticultor, Manuel Becerra. Además, como tampoco tenemos una producción muy grande, fue más fácil para empezar», afirma.

«Lo que sí está resultando bastante más difícil es la parte comercial», admite ella. «Vender el vino, moverlo, encontrar clientes, abrir mercado… Eso es lo más complicado. Nuestro vino está muy bueno, pero hay muchas marcas. Y a eso se suma que tuvimos retrasos por no tener maquinaria propia para embotellar, así que contratamos el servicio justo en plena temporada, y al final todo se atrasó», comentó Valdés.

Tradición y modernidad

Adega Chaos apuesta por un equilibrio entre lo artesanal y lo moderno. «La viticultura que realizamos es completamente tradicional: todo a mano, con los tratamientos necesarios, donde las vinificaciones también lo son. Pero obviamente nos apoyamos en tecnología actual que ayuda muchísimo, sobre todo en la vendimia y en la recepción de la uva en bodega», explica María.

Entre esa maquinaria destaca una prensa neumática que permite obtener el mosto sin romper las pepitas, aspecto clave para evitar amargores en el vino blanco, así como sistemas para el despalillado y selección de racimos, que permiten quitar hojas o uvas afectadas por podredumbre.

Un año después de su nacimiento, ya destacó en el mapa vinícola gallego. Su primer albariño cosechó dos importantes reconocimientos: una medalla de oro en VinEspaña y una de plata en el concurso de vinos jóvenes de la Asociación de Enólogos de España.

El nombre del vino, Folía de Chaos, no es casual. Nace del deseo de rendir homenaje a las relaciones humanas que se tejen en el campo gallego. «Yo me crié en A Estrada, pero pasaba mucho tiempo con mi abuela en Cubelas. Si había que vendimiar, todos ayudaban, y al acabar, se tomaban unos vinos, se picaba algo y se montaba una ‘foliada’», rememora. El éxito inicial no frena a María Valdés, que piensa en nuevas líneas de trabajo, a punto de cumplir su primer año de vida como bodeguera.