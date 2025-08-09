A Estrada aprueba las cuentas de 2024 y reclama otra nueva residencia

El pleno ordinario del Concello de A Estrada correspondiente al mes de agosto aprobó este jueves, no sin polémica, las cuentas generales del ejercicio 2024, junto a la modificación presupuestaria para pagarle a los trabajadores municipales los tres millones de euros en atrasos salariales. La sesión, presidida por el alcalde Gonzalo Louzao, comenzó con un minuto de silencio en solidaridad con la trabajadora fallecida del SAF de Porriño, un gesto que, como señaló el propio Louzao, exige «medidas para que estas situaciones no se vuelvan a dar».

Uno de los puntos centrales fue esta aprobación de la cuenta general del ejercicio 2024, presentada por el concejal de Facenda, Alberto Blanco, quien defendió que las cifras reflejan «una imagen fiel de la contabilidad del Concello» y destacó la mejoría global de los indicadores económicos del Ayuntamiento. Blanco explicó que las cuentas están condicionadas por la ejecución del proyecto de eficiencia energética del IDAE, que provocó cierta distorsión en los datos de 2022 y 2023. Pese a ello, el cierre del ejercicio 2024 presenta un resultado positivo, con un remanente de tesorería para gastos generales de 4.279.000 euros y un ahorro neto de 784.000 euros. El concejal subrayó que estas cifras sitúan al Concello en una posición financiera «óptima».

Facturas

Luis López, portavoz del PSOE, cuestionó abiertamente los datos presentados por el gobierno. Según él, la liquidación oficial del presupuesto omite cerca de 1,85 millones de euros en facturas correspondientes a 2024 que no fueron registradas correctamente. A esta crítica sumó también la falta de información pública en la plataforma de transparencia municipal. Por su parte, el ejecutivo local, defendió sus cifras y justificó los pagos atrasados como una obligación legal derivada de sentencias firmes, que posteriormente fue aprobada por unanimidad.

El sexto punto fue el que trató una moción conjunta de todos los grupos políticos con representación municipal, presentada en la Comisión de Benestar Social e Igualdade. La propuesta, promovida inicialmente por el Grupo Socialista y asumida por el resto de la corporación, tiene como objetivo instar a la Xunta de Galicia a construir una residencia pública de mayores en el Concello da Estrada.

Amalia Goldar, portavoz de la comisión, defendió la iniciativa agradeciendo la colaboración entre grupos y subrayando la urgencia de ampliar la red pública de residencias. Recordó que en la actualidad, A Estrada cuenta con solo 2,7 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, muy por debajo del mínimo recomendado por la OMS, que es de 5. La única residencia existente con plazas concertadas dispone de apenas 40 camas para una población envejecida y en crecimiento.

El acuerdo fue celebrado por todos los portavoces, que destacaron la relevancia de presentar un frente común ante la Consellería de Política Social. «Es una necesidad evidente, y el hecho de que estemos todos de acuerdo le da más fuerza a nuestra solicitud», destacó Louzao. La moción fue aprobada por unanimidad. Por último, el BNG presentó una moción de urgencia para tratar de atajar el mal funcionamiento del punto limpio y la proliferación de basureros ilegales en el municipio. Esta fue rechazada por el PP, pese a contar con el apoyo de BNG, Móvete y PSOE, a los que el alcalde respondió que se están tomando medidas, como la limpieza del antiguo matadero, el refuerzo de la recogida, y la instalación de colectores.

Desacuerdo sobre la vigilancia nocturna

Uno de los momentos más intensos del pleno se produjo durante el debate del séptimo punto, que trataba sobre la moción del PSOE sobre seguridad ciudadana, que pedía medidas ante la falta de vigilancia nocturna, más agentes y la instalación de cámaras de seguridad. Luis López fue directo: «No hay vigilancia nocturna en A Estrada y sí en municipios más pequeños. ¿Por qué aquí no?», preguntó, mientras añadía que «la falta de vigilancia llama a la delincuencia». También acusó al Gobierno de ignorar las quejas vecinales y de no planificar adecuadamente.Alberto Blanco respondió calificando la moción de «trampa», asegurando que «resultaría inviable una plantilla de 24 horas con los agentes actuales». Si bien se mostró de acuerdo en convocar la Mesa de Seguridad, advirtió que la contratación de personal está sujeta a la Oferta de Empleo Público, un proceso con limitaciones legales. Defendió la coordinación con la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno y acusó al PSOE de utilizar la seguridad de los estradenses «como arma política». Finalmente, pese al apoyo de BNG y Móvete a la propuesta, la moción fue rechazada con los votos del PP.El debate sobre el 75 aniversario del fallecimiento de Castelao, propuesto por el BNG, evidenció otra división. Sindo Villamayor acusó al Gobierno de «sectarismo» por rechazar la moción y no cumplir con la Ley de Memoria Democrática, mientras el PSOE criticó que no se quiera homenajear a un «hijo adoptivo» de A Estrada. La edil de Cultura, Lucía Seoane, aseguró que en 2025 se celebrarán actos propios en torno a Castelao, pero la moción fue finalmente rechazada.