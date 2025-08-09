Las comarcas registran 173 matrículas de vehículos en junio, 50 más que el año pasado

El primer semestre remató en las comarcas con la matriculación de 173 nuevos vehículos, según los datos que permite consultar el IGE. La cifra supera con comodidad las 127 matriculaciones de junio del año pasado, debido a que aumenta en todos los concellos de la zona.

Por comarcas, de esas 173 matriculaciones, 136 proceden de vehículos adquiridos por vecinos y vecinas dezanos, mientras que en junio de 2024 habían sido 103. Por tipo de vehículo, se vendieron 15 camiones y furgonetas, 92 turismos, 8 motocicletas, también 8 tractores industriales y otros tantos ciclomotores. Cierran la lista 5 remolques y semirremolques, y ningún autobús. Lalín, por su volumen de población, encabeza los registros, con 68 turismos, 13 camiones, 8 ciclomotores, 7 motocicletas y 2 tractores industriales. En Silleda las cifras ya son más modestas: en junio se matricularon 15 turismos, 5 tractores industriales y 3 remolques, así como un camión. Cruces remata el semestre con 7 nuevas matrículas (6 coches y una motocicleta), mientras que solo hay un alta de coche tanto en Agolada como en Rodeiro y Dozón. Agolada matricula además un camión, mientras Dozón incorpora un remolque y Camba, un tractor industrial y un remolque.

Y si Lalín lidera cómodamente la matriculación de vehículos en Deza, A Estrada hace lo propio en Tabeirós-Montes. Esta comarca contabiliza en junio 37 nuevas matriculaciones de vehículos, también por encima de las 24 del mismo mes del año pasado. En la cabecera estradense se incorporaron a la circulación 25 turismos, 4 motocicletas, 3 camiones y furgonetas y un vehículo de otro tipo. En cuanto al concello vecino de Forcarei, las cifras son de 2 turismos y otros tantos camiones y furgonetas.

Si queremos ver los datos globales por tipo de vehículo, de las 173 matriculaciones, 126 corresponden a turismos, seguidas por las 20 de camiones y furgonetas y las 12 de motocicletas. Hubo 8 tanto en tractores industriales como en ciclomotores, y 5 en remolques y semirremolques. Por otra parte, las empresas de transporte de viajeros con sede en algún municipio de las comarcas no incorporaron en junio a su flota ningún nuevo autobús.

Más de medio millar de camiones y furgonetas

El IGE también dispone de los datos anuales del parque móvil de cada municipio, a través de la Dirección General de Tráfico. En 2024 la zona nororiental de la provincia, donde se enclavan Deza y Tabeirós-Montes, contaba con 59.413 medios de transporte, entre los 37.702 de los seis municipios dezanos y los 21.711 de A Estrada y Forcarei. La cifra supone 4,952 ‘motores’ más en las comarcas en comparación con los datos de 2014, pues por entonces se contabilizaban 54.561 vehículos (33.440 en tierras dezanas y 21.021 en Tabeirós-Montes).

Por categorías, aumentan los números en todas a pesar de que en 2024 Cerdedo ya computa en Cotobade y no en Tabeirós-Montes. Solo bajan los autobuses, de los 214 de 2014 a los 158 del año pasado. Así, la cifra de turismos en una década sube en casi 3.000 unidades, de 40.128 a 43.249, mientras que la de camiones y furgonetas crece en medio millar (de 8.052 a 8.521). Si en 2014 había 2.860 motos matriculadas, ahora llegan a las 3.651, y los tractores industriales suben de 430 a 674. Hay, en 2024, 3.160 vehículos de un tipo distinto a los citados.