Un choque frontal en la N-525 bloquea el paso media hora
Una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 3.04 de la N-525 bloquea el paso durante media hora. El accidente tuvo lugar ayer sobre las 15:11 horas, a la altura de Silleda. Uno de los vehículos invadió el carril opuesto y chocó de frente con el otro automóvil. La alerta fue emitida por uno de los coches y por una persona que presenció el accidente. Ambos conductores resultaron heridos y tuvieron que ser transportados en ambulancias.
