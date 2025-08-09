Arden más de 3 hectáreas en Carboentes y 0,2 en Dozón

El distrito forestal XVI registró en las últimas jornadas dos incendios forestales. El primero de ellos comenzó a las 0.38 horas de la madrugada del viernes, en la parroquia rodeirense de Carboentes. Las llamas quedaron controladas a las 16.27 horas de la tarde de ayer, tras la labor de cuatro agentes, seis brigadas, siete motobombas y una pala. Las llamas afectaron a 3,17 hectáreas, entre las 0,6 de superficie arbolada y las 2,57 en zonas de monte raso.

Otro fuego, en este caso en Dozón, en la parroquia del mismo nombre, comenzó a las 13.13 horas y quedó controlado a las 16.21, y se dio por extinguido a las 18.08 horas. En los trabajos de extinción de las llamas colaboraron un agente, tres brigadas, cuatro motobombas y un helicóptero. Medio Rural indica que fue un conato de incendio, al afectar a 0,22 hectáreas, de raso.