Arden más de 3 hectáreas en Carboentes y 0,2 en Dozón
El fuego de Rodeiro comenzó en la madrugada del viernes y quedo controlado a media tarde
REDACCIÓN
El distrito forestal XVI registró en las últimas jornadas dos incendios forestales. El primero de ellos comenzó a las 0.38 horas de la madrugada del viernes, en la parroquia rodeirense de Carboentes. Las llamas quedaron controladas a las 16.27 horas de la tarde de ayer, tras la labor de cuatro agentes, seis brigadas, siete motobombas y una pala. Las llamas afectaron a 3,17 hectáreas, entre las 0,6 de superficie arbolada y las 2,57 en zonas de monte raso.
Otro fuego, en este caso en Dozón, en la parroquia del mismo nombre, comenzó a las 13.13 horas y quedó controlado a las 16.21, y se dio por extinguido a las 18.08 horas. En los trabajos de extinción de las llamas colaboraron un agente, tres brigadas, cuatro motobombas y un helicóptero. Medio Rural indica que fue un conato de incendio, al afectar a 0,22 hectáreas, de raso.
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- El deterioro veranea en O Grove
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones