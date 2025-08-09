La AED organiza una nueva edición de «Deztápate» del 22 al 31 de agosto

La Asociación de Empresarios del Deza (AED) y el Centro Comercial Aberto (CCA) de Lalín organizarán entre los próximos días 22 y 31 de agosto la decimocuarta edición del concurso de tapas «Deztápate», que en esta ocasión contará con la participación de 12 establecimientos de hostelería: 11 de Lalín y uno de Vila de Cruces, según informan desde la organización de este evento dinamizador.

En concreto, la relación de establecimientos participantes es la siguiente: en Lalín, Aloa, Bar O Polo, Cabanas Restaurante, Casa Currás da Praza da Igrexa, Casa Currás da Rúa Rosalía de Castro, Casa San Martín do Corpiño, O Café de Mili, O Chabulli de Toupiña en Lagazós, Pensión Las Palmeras, Restaurante La Molinera y Restaurante Os Arcos; y en Vila de Cruces, el Hotel Balneario Baños da Brea, que está situado en Merza.

El concurso organizado por la patronal y el colectivo comercial, que cuenta además con la colaboración del Concello de Lalín y las distribuidoras de bebidas Distribuciones Javier Vázquez y Viños Manuel Gil, tendrá una duración de 10 días y mantendrá el mismo precio de las tapas que en las dos ediciones anteriores: tres euros por cada una. En esta ocasión, cada hostelero participante decidirá los días y horarios de servicio de las tapas, que se harán públicos días antes del inicio del concurso, junto con los aperitivos que preparará cada hostelero.

Sorteo de 31 premios

Los clientes que prueben todas las tapas que compiten en este concurso y completen la tarjeta con sellos de todos los establecimientos participantes en el certamen entrarán en el flamante sorteo de un total de 31 regalos donados por Viños Manuel Gil y Distribuciones Javier Vázquez: una comida o cena en Pazo de Toubes (Cenlle) para dos personas (premio donado por Distribuciones Javier Vázquez a través de la bodega Viña Costeira); seis botellas magnum de Viña Pomal (cortesía de Distribuciones Javier Vázquez); 12 cajas con dos botellas de Adega Don Bernardino, de la D.O. Ribeira Sacra, Amandi (donadas por Viños Manuel Gil); y 12 botellas magnum de Belezos, de la bodega Zugober (donadas por Viños Manuel Gil).

Por otro lado, los clientes que prueben todas las tapas del concurso en Lalín y en Vila de Cruces también podrán participar en la elección de los establecimientos ganadores del evento gastronómico, puntuando las tres mejores tapas con 3, 2 y 1 puntos, respectivamente. Los tres establecimientos mejor valorados por estos clientes recibirán los siguientes premios por parte de la organización: el primer premio consistirá en un diploma y un año gratuito de socio a la patronal comarcal; el segundo premio, un diploma y seis meses de cuota de asociado gratis; y, por último, el tercero, un diploma y tres meses de cuota gratuita de asociado para el elegido.