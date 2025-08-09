La 37ª Feria del Mueble alcanza ya el 95% de la ocupación
REDACCIÓN
A Estrada
La 37ª Feria del Mueble de Galicia se celebrará en A Estrada del 18 al 21 de septiembre. El evento ya alcanzó el 95% de ocupación, con cerca de 50 empresas expositoras, la mayoría de ellas de procedencia gallega. Como novedad, este año se incorpora un pabellón multisectorial dedicado al comercio, complementos y antigüedades. La feria ofrecerá entrada gratuita el jueves y el viernes, y mantendrá un horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas los cuatro días.
