Las carreteras del municipio de Lalín fueron ayer testigos de sendos vuelcos. En A Veiga (dcha.) una cisterna de leche protagonizaba el primer vuelco de la tarde, en el punto kilométrico 160, lo que obligó a desviar el tráfico durante horas. El conductor resultó herido leve y fue trasladado al CHUS en una ambulancia del 061. Bombeiros de Silleda, GES de Lalín, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil de Lalín participaron en el operativo de emergencia. Poco después era un tractor (dcha.) el que volcaba en A Grela (Madriñán), cuyo conductor resultó herido de pronóstico reservado. La ambulancia SVAE de Lalín fue la encargada de trasladarlo, también, al hospital clínico de la capital gallega.

Vuelco de un camión cisterna en A Veiga y de un tractor en Madriñán