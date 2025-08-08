Vuelco de un camión cisterna en A Veiga y de un tractor en Madriñán
Las carreteras del municipio de Lalín fueron ayer testigos de sendos vuelcos. En A Veiga (dcha.) una cisterna de leche protagonizaba el primer vuelco de la tarde, en el punto kilométrico 160, lo que obligó a desviar el tráfico durante horas. El conductor resultó herido leve y fue trasladado al CHUS en una ambulancia del 061. Bombeiros de Silleda, GES de Lalín, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil de Lalín participaron en el operativo de emergencia. Poco después era un tractor (dcha.) el que volcaba en A Grela (Madriñán), cuyo conductor resultó herido de pronóstico reservado. La ambulancia SVAE de Lalín fue la encargada de trasladarlo, también, al hospital clínico de la capital gallega.
