Tequexetéldere participa en el Festival Nacional de Don Benito

La agrupación estradense Tequexetéldere participará este fin de semana en el XXV Festival Nacional de Folklore Ciudad de Don Benito. De esta manera, la entidad devuelve la visita que realizaron los extremeños del Grupo Caramancho a A Estrada el pasado mes de mayo para participar en el festival organizado con motivo de la Festa do Salmón.

El responsable de Tequexetéldere, José Garrido, explicó que contarán con una expedición formada por 34 personas, entre músicos y bailarines. Entre ellos habrá varios integrantes de la escuela, del grupo preoficial, que podrán disfrutar de su primera experiencia en un desplazamiento así. El viaje arranca el viernes por la noche, mientras que el sábado por la mañana tendrán una recepción en un acto con autoridades, seguida de una visita a la localidad. Por la tarde habrá pasacalles, mientras que por la noche será el momento de subir al escenario. Será en la Plaza de España, acompañando a la formación local y al Grupo Folklórico Cierzos de Aragón. El domingo emprenderán el viaje de vuelta a Galicia.

Garrido explicó que para la agrupación es «un honor» subir a un escenario tan reconocido como invitado de un grupo con tantos años de vida. «Estar en un festival de tanto renombre es un placer». El dirigente explicó que se trata de la primera vez que Tequexetéldere actúa en Extremadura, recordando la buena experiencia del año pasado en Ciudad Real.

Ofrecimientos internacionales todos los años

José Garrido explicó que cada año reciben ofrecimientos para participar en festivales internacionales de renombre. Sin embargo, su participación en estos eventos está condicionada por la disponibilidad de los integrantes de la agrupación. Según apunta, a Don Benito acudirán con una formación con seis o siete parejas. Sin embargo, para un festival internacional tendrían que tener como mínimo ocho o nueve parejas, algo que a veces es complicado cumplir debido a los compromisos laborales y de estudios de sus miembros.