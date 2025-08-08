Starnaliza liquida a 29 trabajadores fijos de la nave de Frinsa en Silleda

La plantilla del centro logístico que Frinsa tiene subcontratado a la firma Starnaliza en el polígono de Silleda no irá a la huelga prevista para esta semana. El acuerdo entre los trabajadores y la empresa supone una indemnización de 33 días por año trabajado y el incremento de categoría con carácter retroactivo al último año trabajado. Por tal motivo, los representantes sindicales de los empleados enviaron ayer a la Xunta el aviso por el cual queda desconvocada la huelga prevista para esta semana. La medida pactada entre las dos partes afecta a 29 trabajadores fijos (uno de ellos entra en la lista después de estar con un contrato de sustitución) de un total de 38 contratados en la nave silledense.

El despido improcedente era una de las dos opciones que se plantearon una vez que la conservera decidiera trasladarse a una nave de Salvaterra do Miño en donde pretende ubicar sus instalaciones de distribución. En este sentido, Jesús Guntín Faraldo, presidente del comité de empresa, recalca que el acuerdo ha sido «gracias a las negociaciones de la CIG que nos dieron los 33 días, que viene siendo un despido improcedente, y que nos suben la categoría con la antigüedad de un año para atrás, que nos suben el rango de cotización un año y nos pagan la diferencia, vamos».

La medida acordada entre los representantes de los empleados y Starnaliza afecta a todo aquel de los fijos que quiera abandonar la empresa. Guntín aclara que «a los que no quieran dejar la empresa se les mantiene la antigüedad y les van a dar unas condiciones para ir para Salvaterra. Pero como la subcontrata creo que ya no es la misma, las condiciones serán negociadas con Frinsa me imagino». De todas formas, el presidente del comité de empresa se congratula de que «al menos lo mínimo ya lo tenemos amarrado. Me gustaría recalcar que todo eso es con Starnaliza, donde Frinsa ni pincha ni corta. La conservera llevará la nave de Salvaterra, así que la gente que quiera irse para allí tendrá que tratar con Frinsa o la empresa que pongan. En principio tenemos la puerta abierta pero tendremos que negociar las condiciones con ellos. Hicimos una asamblea y ya nos pusimos de acuerdo todos porque la verdad es que con 33 días no hay mucho más que rascar porque es lo máximo que se puede conseguir».

En cuanto a la oferta de Frinsa a los que quieren trabajar en Salvaterra, es toda incógnita. «El paso siguiente es negociar el traslado con la empresa que pongan porque le retiraron el servicio a Starnaliza en Salvaterra y eso ya es cosa de ellos. Nosotros lo que teníamos que arreglar con Starnaliza era la indemnización del tiempo que llevamos trabajando con ellos». Cabe recordar que buena parte de la plantilla estaría conforme con trabajar en Salvaterra, siempre y cuando reciban compensaciones económicas y/o rebaja de la jornada laboral, porque se trata de dos centenares de kilómetros de distancia ida y vuelta después de estar trabajando durante ocho horas. «A los que quieran el traslado la empresa le ofrece lo que pone en el convenio, que son un pago único de 600 euros más la manutención y la mudanza. Es lo único que entra en el convenio. Creo que a alguna gente que le interesa marcharse les ofrecerán otras opciones a título personal», según Guntín.